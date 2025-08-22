IPJ Mureș: Două cazuri recente de ultraj, tâlhărie și furt

Vineri, 22 august, Biroul de Presă al IPJ Mureș a transmis un comunicat de presă în care au fost prezentate două cazuri recente. Astfel, la data de 21 august, o persoană a fost reținută pentru 24 de ore, în urma infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, iar alte două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au comis fapte de tâlhărie și a mai multor fapte de furt.

La data de 21 august, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Brâncovenești au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 49 de ani, din comuna Aluniș, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În fapt, la data de 20 august, cel în cauză s-ar fi deplasat pe un drum public din localitatea Aluniș, iar în dreptul camerelor de supraveghere aparținând unui imobil, s-a expus contra bunelor moravuri și a adresat injurii și expresii jignitoare, de față fiind și alte persoane.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

Doi tineri arestați preventiv

Totodată, alți doi tineri în vârstă de 23 de ani din Șăulia și Reghin au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru comiterea unei fapte de tâlhărie și a mai multor fapte de furt. La data de 30 iunie 2025, cei în cauză au fost depistați și reținuți pentru 24 de ore de polițiști, imediat după ce ar fi încercat să sustragă produse alimentare de pe rafturile unei stații de carburant din Reghin, bruscând angajatul comercial pentru a-și asigura scăparea.

De asemenea, aceștia au fost plasați sub control judiciar, pentru 60 de zile. În continuarea cercetărilor efectuate de polițiști și a activităților specifice, de documentare a activității infracționale, s-a stabilit că cei doi tineri ar fi comis, în perioada iulie – august 2025 mai multe fapte de furt și furt calificat, din diferite societăți comerciale. În acest sens, la data de 20 august, cei doi au fost prezentați Judecătoriei Reghin, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

(D.C.)