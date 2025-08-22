La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

Zi specială vineri, 22 august, pentru prof. Horațiu Moldovan, primarul orașului Iernut, care a adăugat încă o floare (cea de-a 44-a) în frumosul buchet al vieții.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem cele mai calde urări de sănătate, împliniri și succes în toate proiectele pe care le aveți pentru dezvoltarea orașului Iernut. Vă dorim putere de muncă, inspirație și susținere în tot ceea ce faceți pentru comunitate.

Fie ca acest nou an din viața dumneavoastră să vă aducă bucurii alături de cei dragi și realizări pe măsura dedicării cu care vă îndepliniți misiunea!

La mulți ani, cu respect și prețuire!

(Redacția)