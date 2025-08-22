Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

La sfârșitul acestei săptămâni, echipajele din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș vor fi la datorie în județele Mureș, Harghita și Bistrița-Năsăud, pentru a asigura ordinea și siguranța publică pe timpul desfășurării mai multor evenimente cultural-artistice și sportive.

Echipajele de jandarmi vor fi prezente la:

– Festivalul „Székelyföldi Lovas Ünnep” din municipiul Gheorgheni, județul Harghita;

– „Moto Days Festival” din localitatea Râciu, județul Mureș;

– „Iernut Fest” din localitatea cu același nume;

– „Zilele Culturale ale Romilor” din municipiul Târgu Mureș;

– Meciul de fotbal din Liga a II-a dintre CS Gloria Bistrița – CS Tunari, programat pe stadionul „Jean Pădureanu” din municipiul Bistrița.

De asemenea, jandarmii mureșeni vor acționa în sprijinul colegilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud pentru asigurarea ordinii publice la competiția sportivă „Supercupa României la Handbal 2025”. Totodată, misiunile de patrulare în zonele de responsabilitate vor continua, pentru prevenirea incidentelor și oferirea sprijinului necesar cetățenilor.

Pentru siguranța dumneavoastră, jandarmii mureșeni vă recomandă următoarele:

• să respectați indicațiile organizatorilor și ale jandarmilor;

• să fiți vigilenți în spațiile aglomerate și să acordați o atenție deosebită copiilor, care se pot rătăci ușor în astfel de locuri;

• în cazul în care participați la competiții sportive, să nu introduceți în incinta stadionului obiecte interzise prin lege (băuturi alcoolice, materiale pirotehnice etc.)

• să nu vă implicați în incidente și să solicitați sprijinul echipajelor de jandarmi, în cazul în care situația o impune.

(D.C.)