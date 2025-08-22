Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Astăzi, 22 august 2025, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Ungheni au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiica acesteia, HARKO MIHAELA IRINA, de 12 ani, ar fi plecat în cursul nopții de la domiciliul din comuna Gheorghe Doja, sat Satu Nou, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,20 m, păr lung, castaniu, vopsit roșu, ochi albaștri. Aceasta are un tatuaj cu o coroană și trei puncte pe încheietura mâinii drepte.

Potrivit IPJ Mureș, la momentul plecării, minora ar fi fost îmbrăcată cu pantaloni de culoare neagră, tricou alb cu imprimeu în formă de floare, încălțăminte sport de culoare neagră cu talpă înaltă. Polițiștii efectuează căutări în comuna Gheorghe Doja, dar și în alte zone, cunoscute ca fiind frecventate de aceasta. Persoanele care pot furniza date relevante ce pot conduce la depistarea minorei, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112!

(D.C.)