Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Doi minori au fost accidentați vineri, 22 august, lângă trecerea de pietoni aflată la intersecția străzii Calea Sighișoara cu strada Valea Rece din Târgu Mureș.

”Cei doi minori, de gen masculin, de aproximativ șapte ani, de cod roșu, respectiv de cod galben au fost preluați de ambulanța SAJ și SMURD pentru a fi transportați la UPU Târgu Mureș”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)