Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Echipa firmei Dürkopp Adler România a desfășurat recent o acțiune de voluntariat menită să susțină biodiversitatea locală în comuna Sângeorgiu de Mureș. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Parcurilor și Grădinilor Zoologice și a constat în asamblarea și instalarea unor căsuțe din lemn pentru păsărele în Pădurea de pe Dealul Pițigoiului. Această inițiativă urmărește protejarea micilor viețuitoare care fac parte din ecosistemul local și contribuie la menținerea echilibrului natural din zonă.

Implicare continuă pentru comunitate

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, a subliniat importanța acestui tip de implicare: „Mulțumim echipei firmei sângeorzene Dürkopp Adler care și în acest an a organizat acțiuni de voluntariat în sprijinul comunității locale. De această dată, cu ocazia Zilei Internaționale a Parcurilor și Grădinilor Zoologice, echipa Dürkopp Adler România a marcat momentul printr-o acțiune dedicată biodiversității locale: au asamblat și instalat căsuțe din lemn pentru păsărele în Pădurea de pe Dealul Pițigoiului din Sângeorgiu de Mureș, sprijinind astfel protejarea micilor viețuitoare care dau viață naturii din jurul nostru”.

Primarul a menționat, de asemenea, că echipa Dürkopp Adler a participat la astfel de acțiuni și în anii precedenți, contribuind constant la protejarea naturii și la menținerea unui mediu curat și sănătos pentru locuitori. Prin aceste gesturi, firma demonstrează un angajament durabil față de comunitate și față de conservarea mediului înconjurător.

Beneficiile implicării pentru comunitate și natură

Acțiunile de voluntariat, precum instalarea căsuțelor pentru păsări, nu doar că sprijină micile viețuitoare, dar și contribuie la educarea și implicarea comunității în protejarea mediului. Localnicii beneficiază astfel de un spațiu natural mai bine întreținut și primesc un exemplu de responsabilitate civică din partea actorilor locali, încurajând implicarea și în alte proiecte similare în viitor.

(L.P.)

Sursa foto: Sófalvi Szabolcs