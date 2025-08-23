Accident grav, cu patru victime, în Deda

În cursul dimineții de sâmbătă, 23 august, pompierii de la punctul de lucru Deda au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs între trei autoturisme, cu o victimă încarcerată și alte patru victime, pe DN 15, pe raza localității Deda.

”În sprijin s-au deplasat și pompierii Detasamentului Reghin, forțe participante o autospecială, două ambulanțe SMURD și o ambulantță SAJ”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

