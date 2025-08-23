Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

La Policlinica Medex, lista specialităților medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate s-a extins. Alergologia a fost adăugată ca a 17-a specialitate, oferind pacienților acces gratuit la consultații și investigații de specialitate, în regim ambulatoriu, fără liste de așteptare, au informat, recent, reprezentanții Spitalului Oncologic Medex.

Potrivit sursei citate, serviciile sunt realizate de către Dr. Ana Virginia Gorbatovschi, medic specialist alergologie și imunologie clinică.

”Servicii gratuite în contract cu CAS: consult alergologie, control alergologie, spirometrie – probă respiratorie simplă, spirometrie cu test bronhodilatator, testare cutanată la agenți fizici, teste cutanate alergeni de mediu și alimentari, teste cutanate alergeni de mediu Standard (18 alergeni), testare cutanată la anestezice locale, testare cutanată Patch metale și materiale dentare, implanturi stomatologice și ortopedice”, se precizează într-un anunț făcut public pe pagina de Facebook a Spitalului Oncologic Medex.

Referindu-se la modul în care decurge o consultație de alergologie, reprezentanții Spitalului Oncologic Medex au precizat că aceasta începe ”cu o discuție detaliată despre simptome, istoricul medical și factorii de risc”, după care urmează ”efectuarea testelor necesare, interpretarea rezultatelor și stabilirea planului de tratament sau prevenție.”

”Toate investigațiile sunt neinvazive și realizate cu aparatură modernă. Cui i se adresează: persoanelor cu simptome respiratorii persistente – tuse, strănut, dificultăți de respirație, pacienților cu erupții cutanate, mâncărimi, urticarie sau dermatite, persoanelor cu alergii alimentare, medicamentoase sau la factori de mediu, pacienților cu astm bronșic sau boli respiratorii cronice”, se menționează în informare.

Consultația și testările alergologice sunt recomandate la apariția simptomelor, pentru confirmarea unui diagnostic, monitorizarea tratamentului sau prevenirea reacțiilor alergice severe.

Policlinica Medex se află pe strada Plutelor nr. 8 din Târgu Mureș și are urmptoarele coordonate de contact: telefon 0365-460.460, 0745-137.001 și website: www.som.ro.

”Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, a mai transmis echipa Spitalului Oncologic Medex.

(A.T.)