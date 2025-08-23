„Apărătorii cetății” – joc de cooperare pentru familii la Târgu Mureș

Vineri, 29 august, de la ora 17.00, familiile târgumureșene sunt invitate să participe la un eveniment inedit: jocul de cooperare ”Apărătorii cetății”, organizat în limba română.

Potrivit organizatorilor, scenariul îi poartă pe participanți în vremuri de restriște: tătarii au invadat Transilvania, au devastat Țara Bârsei și se apropie de linia Mureșului. Locuitorii Târgu Mureșului se pregătesc de atac, iar cetatea are nevoie de sprijin. Familiile participante vor trebui să răspundă la întrebări și să treacă prin mai multe probe, pentru a apăra zidurile orașului.

Echipele care reușesc să își îndeplinească misiunea vor fi răsplătite cu un cadou oferit de muzeu. Jocul este destinat primelor cinci echipe înscrise, formate din minimum trei și maximum șase membri.

Participarea necesită înregistrare prealabilă la adresa de e-mail istorie.mjm@gmail.com.

(A.I.B. / Foto: Facebook – Muzeul Județean Mureș)