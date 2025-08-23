Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Locuitorii din comuna Pogăceaua vor beneficia de servicii medicale într-un spațiu modern, în noua clădire ce va adăposti dispensarul comunal, localizat în satul Pogăceaua nr. 45. Clădirea a fost achiziționată de către Primăria Comunei Pogăceaua pentru a fi transformată în dispensar.

Primăria Comunei Pogăceaua a inițiat recent o procedură de achiziție publică pentru ”Execuție lucrări pentru obiectivul Reabilitare termică și eficientizare energetică dispensar uman și cămin cultural în comuna Pogăceaua, județul Mureș”.

”Principalele lucrări ce se vor efectua în cadrul proiectului sunt: refacere finisaje interioare și exterioare si repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/ geamuri cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; soluţia tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu vata bazaltică de 10 centimetri; termoizolarea planșeului din beton peste parter cu vată minerală bazaltică de 20 de centimetri; reabilitarea instalației de iluminat; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, panouri solare electrice; repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirilor; repararea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei”, se precizează în fișa de date din documentația pentru licitație.

Finanțare din PNRR

Investiția va fi realizată cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), obiectiv pe care primarul comunei speră să fie atins.

”Sper să se facă pentru că noi avem contractul până în august 2026 cu PNRR-ul. Noi deocamdată nu am primit nimic, nici o înștiințare să ni se zică că nu se face”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Florin Cristian Ștefan (foto), primarul comunei Pogăceaua, care a făcut referire la faptul că în prezent se știe doar la nivel declarativ faptul că anumite proiecte nu vor mai beneficia de finanțare prin PNRR.

”Sunt proiecte care o să se evalueze, care poate nu o să se poate termina până anul viitor, dar acesta se poate termina până anul viitor, în august. Noi în patru luni o să putem să terminăm”, a exprimat edilul șef al comunei Pogăceaua.

Investiția totală pentru dispensar se ridică la suma de 350.000 de lei, din care 150.000 de lei din PNRR, iar 200.000 de lei din bugetul local.

”Am suplimentat din bugetul local 200.000 de lei pentru dispensar”, a afirmat primarul comunei Pogăceaua.

Din finanțarea prin PNRR, fiind vorba de suma de 150.000 de lei, sunt eligibile doar lucrări de izolație, înlocuit geamuri, acoperiș.

”Restul, compartimentarea și ce mai trebuie făcut acolo, dotările, acelea se vor face cu finanțare din bugetul local”, a adăugat Florin Cristian Ștefan.

În cadrul dispensarului vor fi oferite servicii de asistență medicală primară, servicii medicale stomatologice și va fi și punct de recoltare pentru analize medicale de laborator.

Licitația a fost lansată pe site-ul de achiziții publice la data de 19 august 2025, iar ofertele pot fi depuse până la data de 4 septembrie 2025. Este a doua licitație, după ce prima a fost anulată deoarece nu s-a prezentat nici o ofertă.

”Sper să se înscrie, dacă nu o să scoatem din nou la licitație”, a mai spus primarul comunei Pogăceaua.

În total, valoarea întregului proiect pentru reabilitarea dispensarului și a căminului se ridică la suma de 1.307.451,35 de lei.

Arina TOTH