Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Divizionara secundă ASA Târgu Mureș s-a impus sâmbătă, 23 august, în deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), în fața formației CSC Dumbrăvița, pe Stadionul ”Ștefan Dobay” din Dumbrăvița, în etapa a 4-a a Ligii a II-a de fotbal.

Pentru gazde au înscris Curescu în minutul 7 și Pădurariu în minutul 75, iar golurile târgumureșenilor au fost reușite de Demeter în minutul 18, Măgerușan în minutul 35 și în minutul 90+5, din penalty.

În clasament, fotbaliștii din Târgu Mureș, pregătiți de Eusebiu Tudor, se află pe locul 1, cu 10 puncte.

Formații:

CSC Dumbrăvița: Brașoveanu – Butnărașu (Cibi 68′), Panaite, Misăraș, Gladun, B. Vasile, Ailenei, Sofran (cpt.), Olariu (Pădurariu 60′), Curescu (R. Popa 85′), Cristea.

Rezerve: Berințan – A. Olaru, Ciurel, Baeram, Szabo, Calotă.

Antrenor: Florin Fabian.

ASA Târgu Mureș: Geantă (cpt.) – Senciuc, Avram (Horșia 70′), Manea, Demeter, Cruceru (Major 81′), Bîrnoi (Trif 65′), Ekollo, V. Bogdan (Fofana 81′), Zukanovic (Manole 70′), Măgerușan.

Rezerve neutilizate: Iacob – Chatziterzoglou, Ciobanu, Tout.

Antrenor: Eusebiu Tudor.

Rezultatele zilei:

Clasament:

(Redacția)