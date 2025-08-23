Saturday, 23 August 2025
FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu Business
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

23 august 2025

Palatul Culturii din Târgu Mureș a găzduit vineri, 22 august, un eveniment exclusivist dedicat modei și artei. Începând cu ora 19.00, Galeria de Artă Maghiară a devenit scena prezentării private a colecției „Dark side of Heaven” – Tudor Halațiu AW 2025, un spectacol vizual unde eleganța și dramatismul s-au întâlnit cu forța expresivă a artei contemporane.

Modelele Academiei Olympia Models România, coordonate de Carmina Cotfas, deținătoarea titlului de Miss Universe România în anul 2021, au purtat creațiile designerului, transformând spațiul într-o adevărată punte între trecut și modernitate. Seara a debutat cu prezentarea colecției, iar finalul a fost marcat de un moment artistic susținut de artista Andreea Vîlcan, acompaniat de șampanie și gustări oferite invitaților, într-o atmosferă de rafinament.

Deschiderea oficială: Istorie și Cultură

Evenimentul a fost deschis de Cora Fodor, director și istoric de artă al Secţiei de Artă a Muzeului, care a adresat publicului un mesaj de bun venit: „Bună seara, bine ați venit la acest eveniment, mulțumesc pentru sustinere și îmi face deosebită plăcere să mă aflu aici. Am să vă spun câteva lucruri despre Palatul Culturii, pe care toți îl cunoașteți: este simbol al Art Nouveaului, acest stil s-a manifestat la sfârșitul secolului al XIX- lea și începutul secolului XX. În momentul în care s-a deschis Palatul Culturii, în anul 1913 acest spațiu a fost destinat special Muzeului Județean de Artă, iar lucrările care se află acum sunt cele care au absolvit nucleul de origine”.

Prin acest context istoric, publicul a fost invitat să perceapă colecția nu doar ca o simplă defilare de modă, ci ca o continuare a tradiției artistice găzduite de Palat.

Tudor Halațiu, voce distinctă în moda românească

Absolvent al UAD Cluj și al UNArte București, Tudor Halațiu se numără printre cei mai promițători designeri ai noii generații. Fondator al brandului ce îi poartă numele, reghineanul și-a consolidat reputația prin colecții precum ”LuxLumen” sau ”Dirty Money”, dar și prin participări la Gala UAD, Romanian Creative Week și apariții în reviste de prestigiu.

Estetica lui este una puternică, sofisticată, care îmbină extravaganța texturilor cu purtabilitatea pieselor. Colecția „Dark side of Heaven” continuă această direcție, explorând dualitatea fundamentală a existenței: lumina și întunericul, succesul și eșecul, fragilitatea și forța.

„Colecția mea a fost un proces de suișuri și coborâșuri pe tot parcursul anului meu trecut, am trecut prin suferințe, prin bucurii, prin toate emoțiile pe care le poți pune într-un pachet. Am pus foarte mult suflet în tot, dar și foarte mulți bani. Eu îmi realizez colecțiile din tot ceea ce trăiesc, din experiențele personale, mă inspir din propria mea viață și mi se pare că este modalitatea cea mai ușoară prin care poți să faci artă reală. Pasiunea mea pentru modă vine dintotdeauna, de când eram bebeluș făceam haine și când eram mic îmbrăcam păpușile, iar acum îmbrac manechinele și vedetele de pe copertă și modele. Prin această colecție am vrut să transmit că există lux în Transilvania pentru că foarte multă lume consideră că nu există aici oameni care să poată realiza ceea ce realizez eu. Sper ca oamenii care au fost în seara aceasta aici să îmi devină și potențiali clienți”, ne-a mărturisit Tudor Halațiu.

Colaborări și viitor

Designerul a subliniat importanța colaborării cu Carmina Cotfas, fondatoarea Olympia Models România: „Colaborarea mea cu Carmina a început de un an, de când am fost la evenimentul ei și a fost de un bun augur deoarece am avut o super sinergie și am vrut să facem și evenimentele noastre private împreună.”

Totodată, Tudor Halațiu a anunțat și viitoarele sale proiecte: lansarea colecției primăvară-vară 2026, programată pentru luna octombrie, dar și un eveniment de amploare ce va avea loc în februarie 2026 la Târgu Mureș, „de vreo trei ori mai mare decât acesta”.

Mesaj pentru tineri

Totodată, designerul reghinean a transmis un mesaj emoționant tinerilor aflați la început de drum: „Să nu renunțați la visele voastre, pentru că cele mai dureroase lovituri pe care le poate primi un tânăr este să îi spulberi visele și să i le calci în picioare. Trebuie lăsați tinerii să viseze, eu am visat și am ajuns unul dintre cei mai buni din țară.”

Misiunea Olympia Models România

Carmina Cotfas, recunoscută pe plan național cât și internațional pentru rafinament și eleganță, își continuă misiunea de a forma noi generații de modele. Ea a explicat filosofia din spatele Olympia Models România.

„Toată povestea cu Olympia Models România a luat naștere acum un an când am decis să începem primul curs de modeling, dedicat tinerelor talente și celor care își doreau să o facă și poate nu aveau posibilitățile sau timpul de a se deplasa în alte centre mari unde deja există astfel de agenții. Datorită experienței mele de peste zece ani și datorită tuturor lucuuilor pe care le-am văzut și experiențelor trăite, mi-am dorit ca Olympia Models să fie mai mult decât o agenție de modă. Noi spunem că suntem o academie și o agenție de modele. Noi instruim, antrenăm modelele pentru tot ceea ce se poate întâmpla în industia modei astfel ca atunci când finaliezează cursul să fie pregătite să urce pe marile scene ale lumii. Am fost și cu o parte dintre modele la Milano, urmează să mergem și în toamna aceasta la Milano, Paris”, ne-a împărtășit Carmina Cotfas.

Vocile tinere: modele și voluntari

Leire, una dintre tinerele modele, a împărtășit din experiența ei: „A fi model nu înseamnă doar să prezinți o haină, precum mulți cred. A fi model înseamnă să te redescoperi, un proces în care înveți să te iubești pe tine însuți și să apreciezi și până cele mai mari insecurități.”

Un alt aspect definitoriu al serii a fost implicarea voluntarilor. O tânără prezentă la eveniment a povestit: „Mie mi s-a părut o experiență foarte interesantă, nu am mai participat la evenimente ca acesta și chiar îmi doream demult timp să particip. Rolul meu a fost să întâmpin invitații, dar ne-am ocupat și cu organizarea internă. Cam tot ce se vede a fost organizat de voluntari și de cei din organizare. E important ca tinerii să participe la acțiuni de voluntariat pentru că te ajută să te dezvoți și să cunoști oameni noi”.

Prezentarea colecției „Dark side of Heaven” a demonstrat că moda poate fi o formă de artă complexă, capabilă să transmită emoții și mesaje puternice. Printr-o fuziune între tradiție culturală, viziune contemporană și implicare comunitară, Tudor Halațiu și colaboratorii săi au transformat Târgu Mureș într-un punct de referință pe harta modei românești.

Alisia BALOGH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025

Administratie

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025
La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025

Social

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Accident grav, cu patru victime, în Deda

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025
Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025
Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

22 august 2025
Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

22 august 2025
Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de tra...

20 august 2025

Sanatate

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025
Cinci pași ca să scapi de orice adicție

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025

Sport

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

23 august 2025
Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

23 august 2025
CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025
CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

22 august 2025
Fotbal de weekend la Iernut

Fotbal de weekend la Iernut

22 august 2025
Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

21 august 2025

Citește și:

Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de tra...

20 august 2025
”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025
FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

FOTO: Investiție ”verde” finalizată de Hirschmann Automotive, în județul Mureș

16 august 2025
Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

Cine va întreține și repara flota auto a companiei Delgaz Grid, pentru suma de 10,7 milioane de euro

16 august 2025
Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

Destinații de vacanță preferate de mureșeni, în 2025

16 august 2025
Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

Clădire premium de business din Târgu Mureș, de vânzare!

15 august 2025
Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

Demers pentru o nouă investiție imobiliară în Târgu Mureș: Premium Stone House

15 august 2025
Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independente

Propunere pentru majorarea bazei anuale de calcul al CASS pentru veniturile din activități independe...

15 august 2025
Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

Modificări la Legea insolvenței, în pachetul doi de reforme ale Guvernului

15 august 2025
Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de p...

23 august 2025

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS,...

23 august 2025

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palat...

23 august 2025

Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”...

23 august 2025

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansulu...

23 august 2025

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, ...

23 august 2025

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezulta...

23 august 2025

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!