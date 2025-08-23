FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

Palatul Culturii din Târgu Mureș a găzduit vineri, 22 august, un eveniment exclusivist dedicat modei și artei. Începând cu ora 19.00, Galeria de Artă Maghiară a devenit scena prezentării private a colecției „Dark side of Heaven” – Tudor Halațiu AW 2025, un spectacol vizual unde eleganța și dramatismul s-au întâlnit cu forța expresivă a artei contemporane.

Modelele Academiei Olympia Models România, coordonate de Carmina Cotfas, deținătoarea titlului de Miss Universe România în anul 2021, au purtat creațiile designerului, transformând spațiul într-o adevărată punte între trecut și modernitate. Seara a debutat cu prezentarea colecției, iar finalul a fost marcat de un moment artistic susținut de artista Andreea Vîlcan, acompaniat de șampanie și gustări oferite invitaților, într-o atmosferă de rafinament.

Deschiderea oficială: Istorie și Cultură

Evenimentul a fost deschis de Cora Fodor, director și istoric de artă al Secţiei de Artă a Muzeului, care a adresat publicului un mesaj de bun venit: „Bună seara, bine ați venit la acest eveniment, mulțumesc pentru sustinere și îmi face deosebită plăcere să mă aflu aici. Am să vă spun câteva lucruri despre Palatul Culturii, pe care toți îl cunoașteți: este simbol al Art Nouveaului, acest stil s-a manifestat la sfârșitul secolului al XIX- lea și începutul secolului XX. În momentul în care s-a deschis Palatul Culturii, în anul 1913 acest spațiu a fost destinat special Muzeului Județean de Artă, iar lucrările care se află acum sunt cele care au absolvit nucleul de origine”.

Prin acest context istoric, publicul a fost invitat să perceapă colecția nu doar ca o simplă defilare de modă, ci ca o continuare a tradiției artistice găzduite de Palat.

Tudor Halațiu, voce distinctă în moda românească

Absolvent al UAD Cluj și al UNArte București, Tudor Halațiu se numără printre cei mai promițători designeri ai noii generații. Fondator al brandului ce îi poartă numele, reghineanul și-a consolidat reputația prin colecții precum ”LuxLumen” sau ”Dirty Money”, dar și prin participări la Gala UAD, Romanian Creative Week și apariții în reviste de prestigiu.

Estetica lui este una puternică, sofisticată, care îmbină extravaganța texturilor cu purtabilitatea pieselor. Colecția „Dark side of Heaven” continuă această direcție, explorând dualitatea fundamentală a existenței: lumina și întunericul, succesul și eșecul, fragilitatea și forța.

„Colecția mea a fost un proces de suișuri și coborâșuri pe tot parcursul anului meu trecut, am trecut prin suferințe, prin bucurii, prin toate emoțiile pe care le poți pune într-un pachet. Am pus foarte mult suflet în tot, dar și foarte mulți bani. Eu îmi realizez colecțiile din tot ceea ce trăiesc, din experiențele personale, mă inspir din propria mea viață și mi se pare că este modalitatea cea mai ușoară prin care poți să faci artă reală. Pasiunea mea pentru modă vine dintotdeauna, de când eram bebeluș făceam haine și când eram mic îmbrăcam păpușile, iar acum îmbrac manechinele și vedetele de pe copertă și modele. Prin această colecție am vrut să transmit că există lux în Transilvania pentru că foarte multă lume consideră că nu există aici oameni care să poată realiza ceea ce realizez eu. Sper ca oamenii care au fost în seara aceasta aici să îmi devină și potențiali clienți”, ne-a mărturisit Tudor Halațiu.

Colaborări și viitor

Designerul a subliniat importanța colaborării cu Carmina Cotfas, fondatoarea Olympia Models România: „Colaborarea mea cu Carmina a început de un an, de când am fost la evenimentul ei și a fost de un bun augur deoarece am avut o super sinergie și am vrut să facem și evenimentele noastre private împreună.”

Totodată, Tudor Halațiu a anunțat și viitoarele sale proiecte: lansarea colecției primăvară-vară 2026, programată pentru luna octombrie, dar și un eveniment de amploare ce va avea loc în februarie 2026 la Târgu Mureș, „de vreo trei ori mai mare decât acesta”.

Mesaj pentru tineri

Totodată, designerul reghinean a transmis un mesaj emoționant tinerilor aflați la început de drum: „Să nu renunțați la visele voastre, pentru că cele mai dureroase lovituri pe care le poate primi un tânăr este să îi spulberi visele și să i le calci în picioare. Trebuie lăsați tinerii să viseze, eu am visat și am ajuns unul dintre cei mai buni din țară.”

Misiunea Olympia Models România

Carmina Cotfas, recunoscută pe plan național cât și internațional pentru rafinament și eleganță, își continuă misiunea de a forma noi generații de modele. Ea a explicat filosofia din spatele Olympia Models România.

„Toată povestea cu Olympia Models România a luat naștere acum un an când am decis să începem primul curs de modeling, dedicat tinerelor talente și celor care își doreau să o facă și poate nu aveau posibilitățile sau timpul de a se deplasa în alte centre mari unde deja există astfel de agenții. Datorită experienței mele de peste zece ani și datorită tuturor lucuuilor pe care le-am văzut și experiențelor trăite, mi-am dorit ca Olympia Models să fie mai mult decât o agenție de modă. Noi spunem că suntem o academie și o agenție de modele. Noi instruim, antrenăm modelele pentru tot ceea ce se poate întâmpla în industia modei astfel ca atunci când finaliezează cursul să fie pregătite să urce pe marile scene ale lumii. Am fost și cu o parte dintre modele la Milano, urmează să mergem și în toamna aceasta la Milano, Paris”, ne-a împărtășit Carmina Cotfas.

Vocile tinere: modele și voluntari

Leire, una dintre tinerele modele, a împărtășit din experiența ei: „A fi model nu înseamnă doar să prezinți o haină, precum mulți cred. A fi model înseamnă să te redescoperi, un proces în care înveți să te iubești pe tine însuți și să apreciezi și până cele mai mari insecurități.”

Un alt aspect definitoriu al serii a fost implicarea voluntarilor. O tânără prezentă la eveniment a povestit: „Mie mi s-a părut o experiență foarte interesantă, nu am mai participat la evenimente ca acesta și chiar îmi doream demult timp să particip. Rolul meu a fost să întâmpin invitații, dar ne-am ocupat și cu organizarea internă. Cam tot ce se vede a fost organizat de voluntari și de cei din organizare. E important ca tinerii să participe la acțiuni de voluntariat pentru că te ajută să te dezvoți și să cunoști oameni noi”.

Prezentarea colecției „Dark side of Heaven” a demonstrat că moda poate fi o formă de artă complexă, capabilă să transmită emoții și mesaje puternice. Printr-o fuziune între tradiție culturală, viziune contemporană și implicare comunitară, Tudor Halațiu și colaboratorii săi au transformat Târgu Mureș într-un punct de referință pe harta modei românești.

Alisia BALOGH