Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Administratie
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată23 august 2025
În luna septembrie a acestui an se va ajunge ”la stadiul asfaltării și pe strada Mociar din Sângeorgiu de Mureș”, a anunțat vineri, 22 august, primarul localității, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.
”Acum se lucrează la finalizarea șanțului pluvial din beton la capătul străzii dinspre strada Păcii. Modernizările nu le-am oprit în comuna noastră…. dar veștile care vin dinspre ”capitală”, nu sunt deloc încurajatoare!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.
(Redacția)
Vizualizari: 37
- Etichete:
- strazi sangeorgiu de mures
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu