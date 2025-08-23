Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

- redactia
Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni23 august 2025
Sediul CNSLR-Frăția Mureș a găzduit vineri, 22 august, o întâlnire la care au fost invitați să participe parlamentarii din județul Mureș, ”pentru a dezbate problemele cu care se confruntă membri de sindicat în contextul măsurilor de austeritate care s-au adoptat și se preconizează a fi adoptate de Guvernul României”, au anunțat, în aceeași zi, reprezentanții CNSLR-Frăția Mureș.
”Au răspuns invitației noastre, domnii deputați: Adrian Giurgiu – USR; Kolcsar Karoly – UDMR și Ciprian Dobre – PNL. Sperăm ca mesajele/ nemulțumirile nostre să fie transmise la centru și măsurile din Pachetul 1 să fie corectate, iar cele din Pachetele ce sunt pe masa Executivului să fie adoptate ținând seama de propunerile partenerilor sociali”, se precizează pe pagina de Facebook a CNSLR-Frăția Mureș.
(Redacția)
