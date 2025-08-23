Maza invită mureşenii la „Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

În data de 5 septembrie, de la ora 18.00, Restaurantul Maza organizează una dintre cele mai elegante seri ale sezonului: „Summer in White: Part 2”, un eveniment exclusivist ce va avea loc la The Island, în localitatea Sântana de Mureş.

Potrivit organizatorilor, invitații vor fi purtați pe ritmuri deosebite de către Yves Younes, artist internațional sosit din Beirut, alături de Cvartetul Bohemia, Andreea Vîlcan (muzică live) și DJ Andrei Poggo. Atmosfera muzicală promite să transforme seara într-o experiență de neuitat.

Codul vestimentar al evenimentului este doar alb. Fiecare participant este invitat să își aleagă cea mai elegantă ținută albă, contribuind astfel la decorul de basm.

Pe lângă muzică și atmosferă, publicul se va bucura și de o experiență culinară aparte: gătit în aer liber, chiar în fața invitaților. Prețul biletului este de 300 de lei/ persoană și include accesul la eveniment și meniul de mâncare, băuturile fiind achitate separat.

Biletele vor fi puse în vânzare online, pe site-ul www.mazarestaurant.ro, începând cu data de 1 septembrie. Pentru informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați la numărul de telefon 0731-577.711.

(A.I.B. / Foto – Facebook-Maza)