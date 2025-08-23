Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

În această iarnă, 44 de familii ”se vor bucura de facturi mai mici la încălzire” în blocurile de pe strada Avram Iancu nr. 45-49, a anunțat vineri, 22 august, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș.

”Aici se desfășoară lucrări de reabilitare termică pentru ca locuințele să fie mai călduroase și mai economice. După finalizarea lucrărilor, locatarii vor beneficia de mai mult confort, pierderi reduse de căldură și costuri semnificativ mai mici. Și acesta este doar începutul: lucrări similare au loc în mai multe zone din oraș, pentru ca tot mai multe familii din Târgu Mureș să poată locui în blocuri bine izolate și eficiente energetic”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)