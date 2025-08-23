Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

Perechea alcătuită din Rareș Cojoc și Andreea Matei, sportivi legitimați la cluburile Dansul Viorilor Reghin, respectiv CSM București, s-a clasat pe locul 1 la WDSF Grand Slam Standard, competiție organizată în perioada 21 – 22 august, în cadrul German Open Championship, în orașul Stuttgart din Germania.

La startul competiției care este cotată ca fiind cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, s-au aliniat 179 de perechi de dansatori din 32 de țări, iar ierarhia finală a fost următoarea: locul 1 – Rareș Cojoc și Andreea Matei (România, 1.254 de puncte), locul 2 – Dariusz Mycka și Madara Freiberga (Polonia, 1.191 de puncte) și locul 3 – Dmitri Kolobov și Signe Busk (Danemarca, 1.129 de puncte).

„Aproape 30 de ani am avut în minte acest vis, care nu mi-a dat pace nicio secundă, la niciun antrenament”, a declarat la finalul competiției Rareș Cojoc, potrivit Libertatea.

Locul 1 în ierarhia mondială

Conform paginii web a Federației Internaționale de Dans Sportiv, www.worlddancesport.org, la data desfășurării competiției clasamentul mondial la categoria Adult Standard era următorul: locul 1 – Rareș Cojoc și Andreea Matei (România, 6.022 de puncte), locul 2 – Dariusz Mycka și Madara Freiberga (Polonia, 5.767 de puncte) și locul 3 – Simonas Seikauskas și Liucija Norusaite (Lituania, 4.501 de puncte).

”Rareș Cojoc și Andreea Matei au confirmat încă o dată statutul lor de lideri autoritari ai ranking-ului mondial, reușind să cucerească al doilea Grand Slam din carieră. Eleganța, forța și precizia lor au cucerit juriul și publicul, ridicând România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, au informat reprezentanții Federației Române de Dans Sportiv.

Alex TOTH