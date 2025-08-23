Saturday, 23 August 2025
Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship! Slider
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

23 august 2025

Perechea alcătuită din Rareș Cojoc și Andreea Matei, sportivi legitimați la cluburile Dansul Viorilor Reghin, respectiv CSM București, s-a clasat pe locul 1 la WDSF Grand Slam Standard, competiție organizată în perioada 21 – 22 august, în cadrul German Open Championship, în orașul Stuttgart din Germania.

La startul competiției care este cotată ca fiind cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, s-au aliniat 179 de perechi de dansatori din 32 de țări, iar ierarhia finală a fost următoarea: locul 1 – Rareș Cojoc și Andreea Matei (România, 1.254 de puncte), locul 2 – Dariusz Mycka și Madara Freiberga (Polonia, 1.191 de puncte) și locul 3 – Dmitri Kolobov și Signe Busk (Danemarca, 1.129 de puncte).

„Aproape 30 de ani am avut în minte acest vis, care nu mi-a dat pace nicio secundă, la niciun antrenament”, a declarat la finalul competiției Rareș Cojoc, potrivit Libertatea.

Locul 1 în ierarhia mondială

Conform paginii web a Federației Internaționale de Dans Sportiv, www.worlddancesport.org, la data desfășurării competiției clasamentul mondial la categoria Adult Standard era următorul: locul 1 – Rareș Cojoc și Andreea Matei (România, 6.022 de puncte), locul 2 – Dariusz Mycka și Madara Freiberga (Polonia, 5.767 de puncte) și locul 3 – Simonas Seikauskas și Liucija Norusaite (Lituania, 4.501 de puncte).

”Rareș Cojoc și Andreea Matei au confirmat încă o dată statutul lor de lideri autoritari ai ranking-ului mondial, reușind să cucerească al doilea Grand Slam din carieră. Eleganța, forța și precizia lor au cucerit juriul și publicul, ridicând România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, au informat reprezentanții Federației Române de Dans Sportiv.

Alex TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025

Administratie

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul ...

21 august 2025

Social

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Accident grav, cu patru victime, în Deda

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025
Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025
Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

22 august 2025
Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

22 august 2025
Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de tra...

20 august 2025
”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025

Sanatate

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025
Cinci pași ca să scapi de orice adicție

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindicaliștii cer demisia lui Daniel David

FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindica...

20 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025

Sport

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

23 august 2025
CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025
CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

22 august 2025
Fotbal de weekend la Iernut

Fotbal de weekend la Iernut

22 august 2025
Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

21 august 2025
Salvamontiștii mureșeni, la datorie

Salvamontiștii mureșeni, la datorie

21 august 2025

Citește și:

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025
Accident grav, cu patru victime, în Deda

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025
Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025
La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

22 august 2025
Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

22 august 2025
Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025
Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

22 august 2025
Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

22 august 2025
Grupa canină a Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș s-a mărit. Rocky și Sasha sunt pregătiți de muncă

Grupa canină a Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș s-a mărit. Rocky și Sasha sunt pregătiți de m...

22 august 2025
Atenționare hidrologică de cod galben în județul Mureș

Atenționare hidrologică de cod galben în județul Mureș

22 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansulu...

23 august 2025

Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, ...

23 august 2025

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezulta...

23 august 2025

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu M...

23 august 2025

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari ...

23 august 2025

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județe...

23 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Carambol auto, în Bistra Mureșului

17 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!