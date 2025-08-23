Saturday, 23 August 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș Cultură
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Biblioteca Județeană Mureș a găzduit vineri, 22 august, ediția jubiliară, a 25-a, a Simpozionului Internațional „Lucian Blaga”, eveniment considerat ”o sărbătoare a spiritului, a cunoașterii și a geniului”.

”Organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu Mureş, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş și Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura Ardealul, festivalul a reunit profesori, cercetători, scriitori și iubitori ai operei blagiene. Ne-am amintit împreună, asemenea lui Blaga, că adevărata împlinire și fericire vin din cunoaștere și din lumină. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a evenimentului, precum și membrilor Filialei Mureș a Uniunii Scriitorilor și ai Cenaclului literar „Arcadia”, care ne-au dăruit momente de lectură din creația blagiană sau din propriile scrieri. Blaga rămâne un reper al excelenței în cultura românească și o inspirație neprețuită pentru generațiile de astăzi și de mâine”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025

Administratie

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul ...

21 august 2025

Social

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025
Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

Măsuri de ordine publică în acest sfârșit de săptămână

22 august 2025
Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

Voluntariat pentru natură. Dürkopp Adler sprijină biodiversitatea din Sângeorgiu de Mureș

22 august 2025
Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

Minoră dispărută. Dacă o vedeți, anunțați poliția

22 august 2025
Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 al Autostrăzii A3, lansat la licitație

22 august 2025
Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

22 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025
ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de trading

ABC-ul începătorului în tranzacționare – Iată ce trebuie să știi înainte să alegi o platformă de tra...

20 august 2025
”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

”Parada Taurilor” Semtest-BVN Mureș revine cu ediția a 23-a

16 august 2025

Sanatate

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindicaliștii cer demisia lui Daniel David

FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindica...

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025

Sport

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025
CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

22 august 2025
Fotbal de weekend la Iernut

Fotbal de weekend la Iernut

22 august 2025
Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

Cupa Stelelor de Aur la Cucerdea

21 august 2025
Salvamontiștii mureșeni, la datorie

Salvamontiștii mureșeni, la datorie

21 august 2025
Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

Szőcs și Ionescu, în semifinală la Europe Smash 2025

21 august 2025

Citește și:

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025
Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

Dublu eveniment cultural în Cetatea Medievală târgumureșeană. Două vernisaje la Galeria Cetății

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Tabăra Legături se apropie de final cu patru spectacole cu și despre comunitate

FOTO-VIDEO: Tabăra Legături se apropie de final cu patru spectacole cu și despre comunitate

22 august 2025
Director interimar la Muzeul Județean Mureș

Director interimar la Muzeul Județean Mureș

22 august 2025
Se întâmplă în weekend în Târgu Mureș: RoDrag Racing, Muzică în perimetru, Grădina Zoo la 61 de ani și tabără de pictură

Se întâmplă în weekend în Târgu Mureș: RoDrag Racing, Muzică în perimetru, Grădina Zoo la 61 de ani ...

22 august 2025
VIDEO: Al Di Meola. Muzica la superlativ pe scena Harmonia Cordis

VIDEO: Al Di Meola. Muzica la superlativ pe scena Harmonia Cordis

22 august 2025
Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anul acesta

Parada Baloanelor cu Aer Cald revine în județul Mureș. Ce îi așteaptă pe vizitatori la ediția de anu...

21 august 2025
Zacusca de Artă caută voluntari. 3 zile de artă și muzică în Cetate

Zacusca de Artă caută voluntari. 3 zile de artă și muzică în Cetate

21 august 2025
ProEtnica Sighișoara 2025, promotor al păcii interetnice. Programul complet al festivalului

ProEtnica Sighișoara 2025, promotor al păcii interetnice. Programul complet al festivalului

21 august 2025
Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, alături de comunitate la Zilele Culturale ale Romilor

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, alături de comunitate la Zilele Culturale ale Romilor

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește 61 de ani cu spectacole culturale și modă sustenabilă

Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește 61 de ani cu spectacole culturale și modă sustenabilă

20 august 2025
Te-ai gândit vreodată că un simplu gest poate schimba destine? Asociația Construim Viitorul prin Zâmbete aduce bucurie prin inițiative culturale, educaționale și sociale

Te-ai gândit vreodată că un simplu gest poate schimba destine? Asociația Construim Viitorul prin Zâm...

20 august 2025
65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara

65 de ani de relații româno-cubaneze, celebrați prin artă la Sighișoara

20 august 2025
„E un festival cu suflet local”. Zacuscă, teatru și muzică bună la Zacusca de Artă

„E un festival cu suflet local”. Zacuscă, teatru și muzică bună la Zacusca de Artă

20 august 2025
Harmonia Cordis, ziua a patra: Cetatea Târgu Mureș, cucerită de ritmurile Italiei și Braziliei

Harmonia Cordis, ziua a patra: Cetatea Târgu Mureș, cucerită de ritmurile Italiei și Braziliei

20 august 2025
Încă o localitate a județului Mureș are monografie

Încă o localitate a județului Mureș are monografie

19 august 2025
Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie

Târgu Mureș, patru zile pline de artă, filme și comedie

19 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu M...

23 august 2025

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari ...

23 august 2025

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județe...

23 august 2025

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme...

22 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere d...

22 august 2025

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nut...

22 august 2025

Victorie la scor pentru ASA Târgu Mureș și clasare în ”careul de ași” ...

16 august 2025

Urși otrăviți în județul Mureș, cu substanțe interzise în UE

17 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Motociclist mureșean decedat într-un accident rutier, în Orșova

17 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Carambol auto, în Bistra Mureșului

17 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!