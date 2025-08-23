Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Biblioteca Județeană Mureș a găzduit vineri, 22 august, ediția jubiliară, a 25-a, a Simpozionului Internațional „Lucian Blaga”, eveniment considerat ”o sărbătoare a spiritului, a cunoașterii și a geniului”.

”Organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” Bucureşti, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu Mureş, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Târgu Mureş și Societatea Scriitorilor Mureşeni – Editura Ardealul, festivalul a reunit profesori, cercetători, scriitori și iubitori ai operei blagiene. Ne-am amintit împreună, asemenea lui Blaga, că adevărata împlinire și fericire vin din cunoaștere și din lumină. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a evenimentului, precum și membrilor Filialei Mureș a Uniunii Scriitorilor și ai Cenaclului literar „Arcadia”, care ne-au dăruit momente de lectură din creația blagiană sau din propriile scrieri. Blaga rămâne un reper al excelenței în cultura românească și o inspirație neprețuită pentru generațiile de astăzi și de mâine”, au transmis reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

(Redacția)