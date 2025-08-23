Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Între 25 și 29 august, strada Mureșeni va fi închisă circulației auto ”pentru lucrări la trecerea de cale ferată”, au anunțat vineri, 22 august, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

”Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere! Lucrările fac parte din proiectul de prelungire a străzii Mureșeni până la limita cu comuna Cristești și vor aduce mai multă siguranță și confort în trafic”, a informat sursa citată.

(Redacția)