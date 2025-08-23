Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Administratie
- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile23 august 2025
Între 25 și 29 august, strada Mureșeni va fi închisă circulației auto ”pentru lucrări la trecerea de cale ferată”, au anunțat vineri, 22 august, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.
”Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere! Lucrările fac parte din proiectul de prelungire a străzii Mureșeni până la limita cu comuna Cristești și vor aduce mai multă siguranță și confort în trafic”, a informat sursa citată.
(Redacția)
Vizualizari: 25
- Etichete:
- strada mureseni targu mures
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
Recent
Popular
Etichete
|
|
Lasă un comentariu