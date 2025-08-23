Administratie
Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, "în ultima etapă de modernizare"
Strada Nicolae Bălcescu intră ”în ultima etapă de modernizare”, au informat, recent, reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.
”De luni dimineața (25 august – n.r.), tronsonul Libertății – Băneasa este închis pentru lucrările finale. Se intervine la decaparea asfaltului vechi, turnarea noului strat de uzură și montarea bordurilor. Trafic deviat pe str. Ion Heliade Rădulescu. Liniile 2B și 6 circulă deviat pe aceeași rută. În curând: carosabil nou, marcaje refăcute și o stradă complet modernizată! Mulțumim pentru răbdare și înțelegere!”, a precizat sursa citată.
