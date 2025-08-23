Urmărit internațional condamnat în județul Mureș, capturat în Germania

În cadrul activităților derulate de Poliția Română, pentru depistarea lui Emil Gânj, au fost obținute date și informații care au dus la localizarea lui Ilie Liviu Sălăgean, în Germania, a anunțat sâmbătă, 23 august, Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit sursei citate, în urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ilie Liviu Sălăgean a fost prins vineri, 22 august, în orașul german Karlsruhe, în vederea predării către România.

”Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA- Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden. Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. În fapt, în perioada 2 septembrie 2020 – 27 septembrie 2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 1.433 de zile de închisoare – la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat. Totodată, în ziua de 17 iulie 2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14 noiembrie 2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis”, a precizat sursa citată.

Totodată, Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a mai informat că Ilie Liviu Sălăgean ”a fost condamnat în trecut pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor, săvârșită în anul 2011 împreună cu urmăritul Gânj Emil.”

”Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România”, a mai menționat aceeași sursă.

(Redacția)