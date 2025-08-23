”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

În cadrul programului ”Vacanța de poveste” derulat de Biblioteca Județeană Mureș, împreună cu bibliotecara Maria Merdar, participanții au descoperit universul fascinant al benzilor desenate.

”Am aflat: un scurt istoric al benzii desenate, personaje celebre și creatorii lor, ce este romanul grafic și cum se construiește o poveste vizuală, curiozități despre benzile desenate: locurile neobișnuite unde au fost citite, scopuri diverse sau chiar contextul în care autorii lor le-au creat. Iar partea cea mai frumoasă? Fiecare copil și-a creat propria mini bandă desenată, dând viață eroilor și poveștilor din imaginația sa. Un atelier unde arta, lectura și creativitatea s-au unit pentru a scrie povești desenate de neuitat!”, au informat joi, 21 august, reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș.

