VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

Într-o zi de sărbătoare cu puternice rădăcini în vremurile trecute, sâmbătă, 23 august, Pădurea Rotundă din Reghin a găzduit o nouă ediție a concursului de gătit la ceaun pe echipe, eveniment organizat de Primăria Municipiului Reghin.

Ediția din acest an a reunit echipele ”Bliss Reghin”, ”Food Ball Team”, ”Tunete și Fulgere”, ”Furioșii veseli”, ”Fire and Bones” și ”Arome micro cu gust macro”.

„Primăria municipului Reghin a participat în acest an cu două echipe, dar în afara concursului, Poliția Locală cu o echipă și o altă echipă formată din personalul primăriei. În ce ne privește, am venit să fim alături de comunitate. Asta este și ideea acestui eveniment. Nu este neapărat un concurs, nu contează atât de mult rezultatul, ci faptul că suntem împreună. Se pare că și vremea ne-a ajutat. Am avut un pic de emoții pentru că a plouat toată noaptea și nu știam dacă reușim să ne organizăm pentru dimineață, dar se pare că totul este ok”, a precizat Imola Grama, purtător de cuvânt al Primăriei Reghin.

Începând cu ora 10, echipele participante s-au apucat de treabă, au pregătit carnea, condimentele, legumele, toate în cele mai mici detalii.

Spitalul Municipal Reghin, prezent cu două echipe

Ineditul ediției din acest an a fost dat de faptul că Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a participat cu două echipe, una dintre ele fiind ”Arome micro cu gust macro” coordonată de dr. Irina Timar, medic primar anatomopatolog la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

„Ne bucurăm foarte mult să participăm la acest concurs. Mulțumim doamnei manager Simona Toncean care a fost cu această inițiativă de a participa, ne-a mobilizat, ne-a spus în ce consta acest concurs și am fost foarte entuziasmați și bucuroși că putem să fim prezenți aici la Pădurea Rotundă. Deși suntem două echipe din cadrul Spitalului Municipal Reghin presupuse a fi ”rivale”, noi în cadrul spitalului cu toții formăm o echipă extrem de unită, condusă de doamna manager Simona Toncea, de doamna director medical Maria Mirabela Suciu și ce este foarte important, suntem foarte mulțumite de ceea ce realizăm pentru pacienții noștri în cadrul Spitalului. Echipa noastră se numește ”Arome micro cu gust macro”. De ce am ales acest titlu? Sunt medic anatomopatolog. Rolul meu este de a mă uita la microscop și de a vedea celulele și de a spune dacă este un proces normal sau un proces tumoral. De cele mai multe ori când mă uit în microscop îmi place să constat un proces normal, adică să fie celule sănătoasă, nu bolnave. Sunt și celule bolnave, de aceea suntem noi medicii, ca să vindecăm oamenii, să vindecam acele celule bolnave. Am ales această denumire, arome micro de la microscop, cu gust macro, pentru ca aromele au un gust deosebit si gustul devine macro, adica mare”, a precizat dr. Irina Timar, medic primar anatomopatolog din anul 2000 la Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

Rețeta aleasă de echipa ”Arome micro cu gust macro” a fost ostropel de pui la ceaun, după o rețetă oltenească, zona de origine a dr. Irina Timar.

„Este o reteta pe care am preluat-o de la bunica mea. Eu sunt din Slatina, județul Olt. Am facut facultatea în Târgu Mureș unde l-am întâlnit pe soțul meu, care este din Târgu Mureș și așa se face că am devenit și eu ardeleancă prin adopție, de 38 de ani. Sunt mândră și mă bucur că am devenit ardeleacă, dar sufletul meu rămâne tot acolo, în Oltenia. Când spun acasă, mă gândesc prima dată tot la Oltenia și după aceea aici, pentru că am o familie foarte frumoasă. Aici m-am realizat aici și îmi doresc să fiu sănătoasă și să îmi continui cariera până la pensie cu aceleași satisfacții pe care le-am avut până acum. Echipa noastră este formată din 11 membri, de la secțiile de ATI, din ambulator, și sunt mândră și bucuroasă că au acceptat să lucreze cu mine în echipă. De asemenea, în echipa mea mai face parte și soțul meu, pentru că îi place să gătească, fiica mea și alți omeni inimoși care ne ajută. Așteptăm cu nerăbdare jurizarea, să gustați din mâncarea noastră pe care o facem cu tot sufletul”, a spus dr. Irina Timar.

A doua echipă din cadrul Spitalului Municipal Reghin a fost ”Fire and Bones” coordonată de dr. Gabriel Curticăpean, extrem de încrezător înaintea jurizării.

„Am raspuns provocarii de a pregăti un ceaun la acest inedit concutrs. Am zis să gătim fasole cu costiță. Sa vedem cum va fi, eu sper să castigăm”, a spus dr. Gabriel Curticăpean.

Înscrisă în concurs cu mult entuziasm, așa cum le stă bine tinerelor dansatoare coordonate de Claudia Natalia Gliga, Echipa ”Bliss Reghin” a reușit să impresioneze nu doar prin calitatea mâncării dar și prin prestația tinerelor fete din cadrul Trupei Bliss.

„Suntem în jur de 30 de persoane cu tot cu copilași prezenți în cadrul Echipei Bliss Reghin la acest concurs. Am pregătit un Babgulyas internațional pentru că suntem o echipă formată din români, maghiari și sași laolaltă și sigur va ieși ceva foarte, foarte, foarte gustos. Copilașii se simt foarte bine, dacă cei mai mari sunt pregătitți cu gătitul, cei mici au un loc al lor unde au putut să deseneze, au putut să facă tot felul de lozinci. Ne-au surprins extrem de plăcut când am văzut că au pus și ei umărul, au tăiat ceapa, morcovii, ardei, tot ce a fost nevoie. Putem spune că am fost cu adevărat niște fete gospodine, nu doar dansatoare”, a precizat Claudia Natalia Gliga.

De la dans, trecem la fotbal, sport practicat de tinerii componenți ai Echipei ”Food Ball Team”

„Am pregătit un Babgulyas la ceaun făcut de juniori, în primul rând. Ei învârt, noi le spunem doar ce să facă. Sperăm să prindem podiumul. Fiind sportivi, grupa Sporting 2016, au dovedit că sunt campioni și la ceaun nu doar la fotbal”, a spus Vlad Alin Bujor, reprezentantul Echipei ”Food Ball Team”.

”Bliss Reghin”, echipa câștigătoare

După ore în care echipele și-au pus în aplicare talentul culinar, a venit și momentul jurizării. Condus de Ovidiu Ilisan, jurul a decis clasamentul celei de a treia ediții a concursului de gătit la ceaun pe echipe de la Reghin. În fruntea acestuia s-a situat Echipa ” Bliss Reghin”, podiumul fiind completat de echipele ”Food Ball Team” și ”Fire and Bones”. Cu o binemeritată Mențiune a fost răsplătită Echipa ”Arome micro cu gust macro”.

Ca o concluzie, concursul de gătit la ceaun pe echipe de la Reghin reușește să an de an să aducă acea stare de normalitate până la urmă, atât de necesară în aceste vremuri în care normalitatea devine o pasăre tot mai rară. Dacă mai punem la socoteală că această normalitate are și un gust pe măsură, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de ea și de starea de bine ce o generează.

Foto, Text: Alin ZAHARIE