Sunday, 24 August 2025
Alexandra Biriș aduce arta mai aproape de oameni prin atelierele sale de pictură
Alexandra Biriș aduce arta mai aproape de oameni prin atelierele sale de pictură

24 august 2025

Pasiunea pentru pictură a însoțit-o pe Alexandra Biriș încă din copilărie, când obișnuia să deseneze case, copaci sau oameni și să descopere, cu uimire, că prin culori poate reda emoții și stări.

„Pasiunea mea pentru pictură a apărut natural, încă din copilărie. Îmi plăcea să desenez tot ce vedeam în jur – case, copaci, oameni – și mă fascina ideea că pot reda o stare sau un moment doar cu ajutorul culorilor. La început era doar o joacă, dar în timp am început să simt că pictura e mai mult decât un hobby: e o formă de exprimare personală, un mod prin care pot spune povești sau pot transmite emoții fără să folosesc cuvinte”, povestește artista.

Deși a făcut o pauză de mai mulți ani, dedicată studiilor la Facultatea de Construcții din cadrul UTCN, în Cluj-Napoca, Alexandra s-a întors la pictură în timpul pandemiei, redescoperind cât de mult înseamnă pentru ea această formă de expresie: „Am făcut o pauză destul de lungă de la pictură, care a cuprins anii de liceu și începutul facultății. În anul IV, odată cu declanșarea pandemiei, m-am întors acasă. Timpul liber de atunci m-a făcut să-mi reamintesc de pictură și să mă reapropii de această formă de exprimare.”

Astăzi, pictura nu înseamnă doar un hobby, ci o parte importantă a vieții ei: „Pictura îmi oferă liniște și pot să fiu eu în totalitate, fără alte reguli. Atunci când pictez, nu mai țin seama de timp, e un moment doar al meu, în care mă deconectez de tot ce e în jur și mă reconectez cu mine.”

Atelierele, spațiu de creativitate și relaxare

Zilele trecute, Alexandra a organizat un nou atelier de pictură, eveniment la care participanții au experimentat libertatea creației într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Următorul atelier va avea loc în septembrie, promițând noi teme și exerciții creative.

„Am început să organizez ateliere de pictură din dorința de a împărtăși bucuria pe care o simt când pictez. Mi-am dat seama că pictura poate aduce multă liniște și relaxare, chiar și pentru cei care nu au mai pus mâna pe pensulă până atunci. Am vrut să creez un spațiu unde oamenii să se simtă liberi să se exprime, fără teama că nu știu să deseneze. Atelierele au devenit o ocazie frumoasă de a aduce oamenii împreună și de a lega prietenii”, mărturisește Alexandra.

Atelierele sale se adresează în special adulților, indiferent de nivelul de experiență: „Nu este nevoie de talent sau cunoștințe tehnice – important este să vină cu deschidere și curiozitate. Scopul este ca fiecare participant să se bucure de proces și să se relaxeze.”

Atmosfera este una caldă și plină de energie, cu momente de socializare, gustări și multă culoare. Un element aparte este sprijinul pe care artista îl primește de la fostul ei profesor de pictură, Eduard Csupan, care a încurajat-o încă de la început să pornească pe acest drum.

Impactul asupra participanților

Pe lângă tablourile realizate, Alexandra observă și o transformare în cei care participă la ateliere: „La început, mulți dintre participanți sunt emoționați sau nesiguri. După câteva ateliere, se relaxează, devin mai încrezători și încep să se bucure cu adevărat de pictură. Cel mai frumos sentiment este când primesc mesaje de la participanți care mi-au scris că au început să picteze acasă sau chiar mi-au trimis poze cu alte tablouri făcute de ei.”

Arta ca drum personal

Pentru Alexandra, a fi artist în România înseamnă să rămâi perseverent și să îți păstrezi autenticitatea. „Pentru mine, să fii artist în România astăzi înseamnă să ai multă pasiune și răbdare. Este un drum plin de provocări, dar minunat, pentru că prin picturile tale aduci frumusețe în casele oamenilor.”

Prin atelierele sale, Alexandra Biriș nu doar că inspiră oameni să descopere pictura, ci și construiește o comunitate a celor care cred că arta poate fi o punte către echilibru, emoție și bucurie.

Alisia BALOGH

