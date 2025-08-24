Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consilierii locali ai comunei Chibed sunt convocați să participe miercuri, 27 august, de la ora 16.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, la o ședință ordinară de lucru.

Potrivit convocatorului, document făcut public pe pagina web a Primăriei Comunei Chibed, www.chibed.ro, ordinea de zi a ședinței conține următoarele proiecte de hotărâre: 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Chibed pe anul 2025; 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru elevii din comuna Chibed și însoțitorii acestora care au participat la tabăra din Révfülöp, Ungaria; 3 – Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Audit Târnava; 4 – Intervenții și informări.

(Redacția)