Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință24 august 2025
Consilierii locali ai comunei Chibed sunt convocați să participe miercuri, 27 august, de la ora 16.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, la o ședință ordinară de lucru.
Potrivit convocatorului, document făcut public pe pagina web a Primăriei Comunei Chibed, www.chibed.ro, ordinea de zi a ședinței conține următoarele proiecte de hotărâre: 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Chibed pe anul 2025; 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru elevii din comuna Chibed și însoțitorii acestora care au participat la tabăra din Révfülöp, Ungaria; 3 – Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Audit Târnava; 4 – Intervenții și informări.
(Redacția)
