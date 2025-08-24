Sunday, 24 August 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025

Consilierii locali ai comunei Chibed sunt convocați să participe miercuri, 27 august, de la ora 16.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, la o ședință ordinară de lucru.

Potrivit convocatorului, document făcut public pe pagina web a Primăriei Comunei Chibed, www.chibed.ro, ordinea de zi a ședinței conține următoarele proiecte de hotărâre: 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Chibed pe anul 2025; 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru elevii din comuna Chibed și însoțitorii acestora care au participat la tabăra din Révfülöp, Ungaria; 3 – Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Audit Târnava; 4 – Intervenții și informări.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025
”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025
Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025

Administratie

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025
Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

23 august 2025
La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025

Social

FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilor de la Zoo Târgu Mureș

FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilor de la Zoo Târgu Mureș

24 august 2025
Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era concubin. Reacția IPJ Mureș

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era concubin. Reacția IPJ Mureș

24 august 2025
Manifestările organizate la Reghin de 23 August, prin ochii lui Anton Badea

Manifestările organizate la Reghin de 23 August, prin ochii lui Anton Badea

24 august 2025
VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

23 august 2025
„Apărătorii cetății” - joc de cooperare pentru familii la Târgu Mureș

„Apărătorii cetății” - joc de cooperare pentru familii la Târgu Mureș

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Invatamant

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

24 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025

Sport

Plecări de la ASA Târgu Mureș

Plecări de la ASA Târgu Mureș

24 august 2025
România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

24 august 2025
Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

24 august 2025
Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

23 august 2025
Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

23 august 2025
CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025

Citește și:

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025
Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

23 august 2025
La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025
La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

La noapte se continuă tratamentele împotriva țânțarilor și căpușelor în Târgu Mureș

21 august 2025
Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

Aquaserv, investiție de 12 milioane de lei din fonduri proprii

21 august 2025
Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

Castelul Ugron din Zau de Câmpie, revine din domeniul privat în domeniul public al CJ Mureș

21 august 2025
Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul Mureșul și Spitalul Clinic Județean

Consiliul Județean Mureș, rectificare de buget. Sume suplimentare pentru Muzeul Județean, Ansamblul ...

21 august 2025
Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

Procesul dintre Instituția Prefectului vs. CL Ungheni pe transferul către ASA cu termen fixat

21 august 2025
Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

Restricții de trafic în jurul Cetății din Târgu Mureș

21 august 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

21 august 2025
Comuna Suplac, între criza apei și incertitudinea finanțărilor pentru proiecte. „Sunt la al cincilea mandat, dar încă nu m-am întâlnit cu așa nesiguranță”

Comuna Suplac, între criza apei și incertitudinea finanțărilor pentru proiecte. „Sunt la al cincilea...

20 august 2025
Stradă din Târgu Mureș, modernizată

Stradă din Târgu Mureș, modernizată

20 august 2025
Asociaţiile profesionale ale magistraţilor i-au solicitat Prim-Ministrului retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor

Asociaţiile profesionale ale magistraţilor i-au solicitat Prim-Ministrului retragerea proiectului de...

20 august 2025
O nouă investiție, de 3,7 milioane de euro, demarată la Sovata

O nouă investiție, de 3,7 milioane de euro, demarată la Sovata

20 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Primăria Comunei Acățari angajează secretar genera...

24 august 2025

FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilo...

24 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un pol...

24 august 2025

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministeru...

24 august 2025

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Co...

24 august 2025

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologi...

24 august 2025

Plecări de la ASA Târgu Mureș

24 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025

S-a stins din viață Ioan Covrig, fost primar al orașului Ungheni

19 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!