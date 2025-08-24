Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era concubin. Reacția IPJ Mureș

O femeie în vârstă de 18 ani s-a prezentat sâmbătă, 23 august, la Poliția Stațiunii Sovata, sesizând printr-o plângere faptul că în perioada iulie-august 2025, ar fi fost bruscată și amenințată de concubinul ei, agent de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presă al IPJ Mureș, în cauză a fost completat formular de evaluare a riscului, ”acesta reieșind pozitiv”, iar polițiștii ”au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, tânăra refuzând monitorizarea electronică.”

”A fost întocmit dosar penal pentru ,,violență în familie”, urmând ca după realizarea circuitului administrativ cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara, acesta să fie preluat de Serviciul de Investigații Criminale pentru continuarea cercetărilor și stabilirea cu exactitate a stării de fapt. De asemenea, conducerea IPJ Mureș a dispus, în paralel, demararea cercetărilor interne, prin structura de specialitate. Facem precizarea că instituția noastră se delimitează ferm de orice comportament care contravine statutului de polițist și cadrului legal. Indiferent de calitatea persoanei implicate, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Sesizarea este tratată cu maximă obiectivitate, instituția fiind direct interesată de aflarea stării de fapt concrete și luarea măsurilor care se impun”, a informat sursa citată.

(Redacția)