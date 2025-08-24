FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilor de la Zoo Târgu Mureș

Padocul leilor din incinta Grădinii Zoologice Târgu Mureș a găzduit, sâmbătă seara, 23 august, o inedită prezentare de modă. Evenimentul a făcut parte din programul special oferit comunității mureșene, cu prilejul împlinirii a 61 de ani de activitate de către Grădina Zoologică din Târgu Mureș.

”Punctul culminant al serii a fost o prezentare de modă atipică, dar extrem de spectaculoasă, cu lucrările artistei Zsuzsa Hajnal, pusă în valoare de spectacolul de dans contemporan susținut de Blanka Macaveiu – totul desfășurat pe pista leilor. Mulțumim organizatorilor: Asociația Arctos Culturae Naturalis; Zoo Târgu Mureș – Grădina Zoologică Târgu Mureș; Bota Trombitás Melinda, Hajnal Zsuzsanna, Ferencz Dalma, Macaveiu Blanka. A fost o seară memorabilă, în care arta și natura au celebrat împreună aniversarea Grădinii Zoologice”, a scris duminică, 24 august, pe pagina sa de Facebook, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș.

