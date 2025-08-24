Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

Slider
Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 202524 august 2025
Primăria și Consiliul Local al Comunei Band organizează, în perioada 29-31 august, ediția din acest an a Zilelor Comunei Band.
Evenimentul se va desfășura în centrul localității Band și propune un program din care nu lipsește muzica pentru toate gusturile și demonstrații de arte marțiale.
