Sunday, 24 August 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – UMFST: "Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii"
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

24 august 2025

O carieră de succes în cosmetică are nevoie de o pregătire profesională impecabilă. Pasionată de domeniul cosmetic încă din copilărie, Lucia Aurica Tătar a ales să aprofundeze tainele cosmeticii în cadrul programului de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, din cadrul Facultății de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, pe care l-a absolvit cu media 9,15 fiind șefa de promoție a generației sale. Este originară din Târgu Mureș, iar pe lângă interesul pentru Biologie și Chimie, pasiunile sale includ aproape toate ramurile domeniului Beauty.Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Lucia Aurica Tătar a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Cum s-a născut interesul pentru studiul aprofundat al tainelor cosmeticii medicale și a tehnologiei produsului cosmetic? 

Lucia Aurica Tătar: În mod inițial, interesul meu pentru domeniul cosmetic s-a născut în copilărie, datorită timpului petrecut cu mătușa mea, care era, la rândul ei, pasionată de aceste lucruri. Auzisem de programul de Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic când eram în clasa a opta, însă pe atunci aveam planuri diferite. Momentul decisiv al alegerii acestei facultăți a fost după terminarea liceului, întrucât a fost una dintre singurele care m-a atras, hobby-ul meu principal în viață la momentul respectiv fiind utilizarea și cunoașterea produselor de skincare. Asta, plus pasiunea mea pentru Biologie au fost factorii care au dus la alegerea acestei facultăți.

Rep.: În ce măsură programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic de la UMFST Târgu Mureș a ajutat la acumularea unui vast bagaj de cunoștințe esențiale pentru meseria de cosmetolog?

L.A.T.: Consider că acest program de studii oferă absolut toate informațiile necesare pentru a excela atât ca și cosmetology, dar și chimist în domeniul cosmeticii. Profesorii din cadrul universității și-au dat toată silința să ne transmită informații importante, care ne vor ajuta în domeniul nostru de activitate. Personal, simt că am învățat foarte multe lucruri despre cosmetică, față de cunoștințele pe care le aveam înainte de a începe facultatea. Recomand acest program de studii oricărei persoană interesată să profeseze în domeniul cosmetic.

Rep.: Ce oportunități de dezvoltare educațională ți s-au oferit aici și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite? 

L.A.T.: Pe lângă numeroasele informații educaționale din domeniul cosmetic, pe care le-am primit de la profesori în cadrul cursurilor, am avut oportunitatea de a face practică în cabinete dermatologice, cosmetice, precum și în farmacie. În cadrul lucrărilor practice de la facultate,am învățat numeroase lucruri, precum utilizarea diferitelor aparaturi cosmetice, realizarea tratamentelor, formularea și prepararea diverselor produse cosmetice, precum și analiza calității acestora.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate, experiențele trăite în perioada studenției, a sesiunilor, stagiile de practică, schimburi de experiență? Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani? 

L.A.T.: Nu consider că m-am confruntat cu multe provocări în acești ani. Experiențele trăite în cadrul acestei facultăți au fost minunate. Materiile au fost extrem de interesante, în așa fel încât a fost o plăcere să le învăț. Profesorii au fost profesioniști, implicați și înțelegători. Persoanele cu care mi-am desfășurat stagiile de practică au fost implicate și mi-au oferit o grămadă de informații. De asemenea, relația mea cu colegii mei este foarte bună, nu am întâlnit niciodată o comunitate de colegi mai prietenoasă, așa cum sunt ei. În opinia mea, acești trei ani au fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea.

Rep.: Fiecare student are un mentor de suflet? Cine a fost mentorul care ți-a ghidat pașii și ți-a deschis apetitul pentru o anumită disciplină? 

L.A.T.: Profesoara care m-a influențat pozitiv cel mai mult în cadrul acestei facultăți este doamna Profesor Universitar Doctor Aura Rusu. Materia predată de dânsa, Chimia ingredientelor cosmetice și farmaceutice, mi-a deschis interesul față de munca în laborator, în domeniul chimiei. Dânsa mi-a coordonat lucrarea de licență în domeniul chimiei cosmetice, fiind foarte implicată, înțelegătoare și ajutându-mă să realizez cea mai bună versiune a lucrării. Îi mulțumesc din suflet pentru că mi-a ghidat pașii ca să-mi descopăr noua mea pasiune pentru chimie.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șefă de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Ce sacrificii au existat? 

L.A.T.: Personal nu consider că a trebuit să sacrific mult, însă am trecut prin multe nopți nedormite pentru a învăța înaintea examenelor.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional acum, la terminarea facultății, după ce ai dobândit o serie de competențe necesare pentru acest domeniu atractiv? 

L.AT.: Momentan aș fi interesată să lucrez în laborator, la formularea produselor cosmetice sau ca analist. 

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

L.A.T.: Cred că cel mai dificil lucru în meseria de cosmetolog este să reușești să mulțumești toți clienții. Însă mie îmi place să-i ajut pe ceilalți. Sunt perfecționistă și consider că un job trebuie întotdeauna efectuat în cel mai corect și profesionist mod posibil.

Rep.: În calitate de specialist în domeniul cosmetologiei ce sfaturi ai pentru cei interesați de a arăta bine, dar în același timp să își păstreze și sănătatea? Poți oferi și câteva tips & tricks -uri pentru un aspect îngrijit în fiecare zi și un ten sănătos, mai ales în perioada de vară? 

L.A.T.: Pe lângă alimentația corespunzătoare, consumul de apă suficient și minim opt ore de somn pe noapte, un lucru pe care îl recomand tuturor, mai ales pe timp de vară, este aplicarea unei creme cu factor de protecție solară SPF 50 pe toate zonele corpului care nu sunt acoperite, precum față, mâini, piept, brațe etc. Acest lucru este foarte important deoarece razele UV sunt responsabile de apariția ridurilor premature, îmbătrânirea pielii, pigmentarea neuniformă a acesteia precum și apariția diferitelor tipuri de cancer de piele. Utilizarea produselor de înfrumusețare este un lucru util, însă trebuie reținut faptul că pentru a fi mulțumit cu adevărat de propriul aspect sunt esențiale gândurile de self-acceptance și aprecierea propriei persoane.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de cosmetolog?

L.A.T.: Sfatul meu pentru ”bobocii” care acum încep la Cosmetică medicală este să fie deschiși, să învețe informații noi tot timpul, deoarece un om niciodată nu poate știi tot, mereu apar noi informații și noi lucruri pe care le poți învăța. De asemenea, această facultate îți oferă o experiență foarte frumoasă, iar timpul petrecut mergând la ore, precum și cel cu colegii merită apreciat.

A consemnat Arina TOTH

