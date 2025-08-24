Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

- redactia
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării24 august 2025
Monitorul Oficial al României – Partea I, Nr. 785 din data de 22 august 2025 a publicat un Ordin al Ministerului Educației și Cercetării privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ”Dr. Lind” din satul Câmpenița, comuna Ceuașu de Câmpie.
”Se acordă autorizația de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ”Dr. Lind”, cu sediul în strada Principală nr. 222, satul Câmpenița, comuna Ceuașu de Câmpie, județul Mureș, pentru nivelul de învățământ „liceal”, filiera „teoretică”, profilul „umanist”, specializarea „științe sociale”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență (zi)”, începând cu anul școlar 2025-2026”, se precizează în Articolul 1 al Ordinului semnat de către Gigel Paraschiv, secretar de stat.
