Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș24 august 2025
Lucrările de renovare de la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș sunt în toi, a anunțat vineri, 22 august, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș.
”Se lucrează la termoizolația clădirii, reparația gardului și urmează intervenții la acoperiș. La toamnă, copiii se vor întoarce într-o școală mai călduroasă, mai sigură și mai primitoare. Continuăm să modernizăm școlile, pentru că viitorul copiilor noștri începe aici!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.
