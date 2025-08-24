Manifestările organizate la Reghin de 23 August, prin ochii lui Anton Badea

Cei trecuți de 40 de ani își aduc aminte că în luna august românul, cu mic cu mare participa cu fast la manifestările organizate cu ocazia zilei de 23 august, Ziua Națională a României, scoasă din uz de schimbarea de regim din decembrie 1989.

Prin intermediul fotografiilor realizate de Anton Badea, Muzeul Etnografic din Reghin ne readuce în atenție această zi, mai exact manifestările care se organizau la Reghin în vara anului 1967.

Sursă foto: Muzeul Etnografic ”Anton Badea”