Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de medic rezident an V, specialitatea Medicină de urgență, în Unitatea clinică de primiri urgențe SMURD, cu punct de lucru la Sărmașu (un post cu desfășurarea activității la Târgu Mureș și un post cu desfășurarea activității la Sărmașu), pe durată nedeterminată, la Secția Clinică Pediatrie, cu normă întreagă.

Conform unui anunț făcut public pe pagina web a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, www.spitalmures.ro, depunerea dosarelor se face până la data de 5 septembrie 2025, iar orarul concursului este următorul: 11 septembrie 2025, ora 10.00 – selecția dosarelor, 15 septembrie 2025, ora 9.00 – proba scrisă, 17 septembrie 2025, ora 9.00 – proba clinică/ practică și 19 septembrie 2025, până la ora 15.00 – afișarea rezultatului final.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției din Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, la numerele de telefon 0265-212.111, 212.292, 217.236 și pe pagina web www.spitalmures.ro.

(A.T. / Foto: www.depositphotos.com)