Plecări de la ASA Târgu Mureș

Reprezentanții clubului ASA Târgu Mureș au anunțat joi, 21 august, despărțirea de doi jucători ai echipei. ”Clubul nostru și CSC 1599 Șelimbăr au ajuns la un acord privind transferul definitiv a jucătorului Andrei Șerban, la formația sibiană, iar atacantul Raul Haiduc a fost împrumutat la formația SSU Politehnica Timișoara”, se precizează pe pagina de Facebook a clubului ASA Târgu Mureș.

După patru etape disputate în Liga a II-a de fotbal, ASA Târgu Mureș se află pe locul 1, cu 10 puncte.

