Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general24 august 2025
Conducerea Primăriei Comunei Acățari informează că la concursul de recrutare organizat ”pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei”, programat în data de 27 august 2025, ”nu s-au depus dosare de candidatură în perioada legală, 25 iulie 2025 – 13 august 2025.” ”În aceste condiții, concursul nu se mai poate desfășura. Primăria va relua, în perioada următoare, demersurile pentru organizarea unui nou concurs, în conformitate cu prevederile legale”, se precizează într-un anunț făcut public recent, pe pagina web a Primăriei Comunei Acățari, www.acatari.ro.
(Redacția)
