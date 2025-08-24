Sunday, 24 August 2025
România – Campioană Mondială la dans sportiv! 

24 august 2025

Vineri seara la Stutgart, după trei zile de concurs unde au participat 1.250 de sportivi reprezentând 73 de țări, România, a cucerit pentru prima dată German Open Championships (GOC) – cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, supranumit Everestul dansului.

Rareș Cojoc și Andreea Matei, perechea de aur a dansului sportiv românesc, (campioni naționali de 29 de ori) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, iar 5.000 de germani au ascultat cu admirație Imnul României. 

Mica galerie a  României a savurat momentul și a trimis câteva fotografii electrizante ce spun totul despre încărcătura emoționala a finalei care s-a întins până la 1.30 dimineața! 

Este o premieră absolută pentru România, iar recunoașterea performanței școlii de dans a României a impus federației internaționale ca în noiembrie Campionatul Mondial de Dans 2025 să se desfășoare în premieră în România! 

Orașul Sibiu a câștigat drepturile de organizare, iar întreaga lume iubitoare al acestui “sport-artă” este invitată între 30 octombrie și 1 noiembrie în Templul dansului românesc. 

Rareș și Andreea au ajuns lideri mondiali dominând clasamentul general în ultimii doi ani, iar performanța lor în 2025 atinge noi culmi: două Grand Slam-uri câștigate în premieră pentru România, primul la Wuxi, China, și acum Stuttgart, Germania!   

Tot ei sunt acum vicecampioni la Jocurile Mondiale (competiție paralelă) desfășurată la Chengdu și de unde au adus prima medalie pentru România la acest nivel. 

Desigur că și suportul părinților care au fost și sponsorii întregii lor cariere, a fost decisiv, iar Liviu Cojoc a declarat: “Sunt copii minunați. Și-au sacrificat tinerețea muncind 8-10 ore pe zi pentru un rezultat mirific, unic în istoria României, iar azi trăiesc o bucurie la intensitate maximă! Felicitari României după acest concurs colosal, iar eu, acum, pot să declar că sunt un părinte fericit!”. 

Ștefan Vuza, președintele Chimcomplex, în calitate de șef al galeriei României a adăugat: “A fost un final în care trăiești un sentiment uriaș pe care nu-l poți simți decât alaturi de cei 5.000 de nemți care știu să aprecieze uneori mai bine ca arbitrii calitatea dansului performerilor! Tot ei dau concursului de la Stuttgart o valoare de neegalat în competiția cu celelalte capitale ale dansului mondial! Rareș și Andreea, alături de David Popovici, ca și de alți mulți sportivi de performanță, și-au dăruit copilăria și tinerețea sportului, pe care l-au adus la rang de performanță mondială, și cu siguranță sunt modele pentru tinerii din noua generație!”.

Familia Vuza a fost prezentă în tribune alături de familia Cojoc și au trăit live emoția acestui moment unic, cu aplauze nesfârșite.

Chimcomplex va avea onoarea de a fi Partener al Campionatului Mondial de Dans de la Sibiu, unde perechea noastră va concura acasă, în fața publicului transilvănean, dar unde invităm întreaga țară să le

fim susținători și compatrioți! 

Felicitări, Rareș și Andreea! Sunteți o inspirație pentru România și pentru lume!

