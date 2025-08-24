Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Reprezentanții Centrului Medical Cardiomed Târgu Mureș au publicat vineri, 22 august, pe pagina proprie de Facebook, lista serviciilor de cardiologie oferite în regim ambulator.

Potrivit sursei citate, lista conține următoarele tipuri de servicii de cardiologie: consult de specialitate cardiologie, electrocardiogramă (EKG), test de efort, ecografie doppler, monitorizarea ritmului inimii cu Holter EKG și monitorizarea tensiunii arteriale cu Holter TA.

”Cardiomed Târgu Mureș are cea mai experimentată echipă de medici cardiologi și dispune de aparatură medicală performantă pentru diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. Dacă ai nevoie de o evaluare amănunțită a inimii tale, medicii noștri sunt aici să te ajute! Programează o consultație: 0265-217.333”, au informat reprezentanții Centrului Medical Cardiomed Târgu Mureș.

(A.T.)