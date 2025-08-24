Sunday, 24 August 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025

Reprezentanții Centrului Medical Cardiomed Târgu Mureș au publicat vineri, 22 august, pe pagina proprie de Facebook, lista serviciilor de cardiologie oferite în regim ambulator.

Potrivit sursei citate, lista conține următoarele tipuri de servicii de cardiologie: consult de specialitate cardiologie, electrocardiogramă (EKG), test de efort, ecografie doppler, monitorizarea ritmului inimii cu Holter EKG și monitorizarea tensiunii arteriale cu Holter TA.

”Cardiomed Târgu Mureș are cea mai experimentată echipă de medici cardiologi și dispune de aparatură medicală performantă pentru diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare. Dacă ai nevoie de o evaluare amănunțită a inimii tale, medicii noștri sunt aici să te ajute! Programează o consultație: 0265-217.333”, au informat reprezentanții Centrului Medical Cardiomed Târgu Mureș.

(A.T.)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025
”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025
Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025

Administratie

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025
Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

23 august 2025
La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

La Mulți Ani, Horațiu Moldovan!

22 august 2025
Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

Cerșetoria, o problemă tot mai mare în Târgu Mureș. Zeci de minori la cerșit în oraș

22 august 2025

Social

Manifestările organizate la Reghin de 23 August, prin ochii lui Anton Badea

Manifestările organizate la Reghin de 23 August, prin ochii lui Anton Badea

24 august 2025
VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la ceaun de la Pădurea Rotundă

23 august 2025
„Apărătorii cetății” - joc de cooperare pentru familii la Târgu Mureș

„Apărătorii cetății” - joc de cooperare pentru familii la Târgu Mureș

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Accident grav, cu patru victime, în Deda

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025
Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025
Cinci pași ca să scapi de orice adicție

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025

Invatamant

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

24 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025

Sport

România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

24 august 2025
Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

24 august 2025
Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

Faceți loc, ASA Târgu Mureș pe primul loc! Rezultate și clasament, după etapa a 4-a a Ligii a II-a

23 august 2025
Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

Rareș Cojoc și Andreea Matei, pe Everestul dansului sportiv: locul 1 la German Open Championship!

23 august 2025
CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

CSM Târgu Mureș, victorie și egal la Hargita Cup

22 august 2025
CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

CSM Târgu Mureș începe vânzarea abonamentelor pentru noul sezon de baschet

22 august 2025

Citește și:

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025
Cinci pași ca să scapi de orice adicție

Cinci pași ca să scapi de orice adicție

23 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Eliberarea rezultatelor la testarea gratuită HPV, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

21 august 2025
21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august – Ziua Medicinei Militare din România. Expoziție de carte la Biblioteca Județeană Mureș

21 august 2025
FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindicaliștii cer demisia lui Daniel David

FOTO - VIDEO: „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”. Proteste în fața Prefecturii Mureș. Sindica...

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

Apel urgent pentru donatorii cu grupa A, RH negativ

19 august 2025
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea tratamentului pacienților critici cu plămân artificial

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, inclus în rețeaua națională pentru finanțarea trata...

19 august 2025
CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuției la sănătate

CNAS: Pacienții oncologici fără venituri beneficiază de calitatea de asigurat fără plata contribuție...

18 august 2025
INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri se creionează în momentul stagiilor, atunci când auzi primul “Mulțumesc!” de la un pacient”

INTERVIU. Denisa-Paula Trif, șefă de promoție Medicină dentară, UMFST: ”Cele mai frumoase amintiri s...

18 august 2025
Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

Ecografii gratuite, la Compartimentul chirurgie generală al Spitalului Medex

18 august 2025
Dispensarul uman din Cucerdea, reabilitat cu bani europeni

Dispensarul uman din Cucerdea, reabilitat cu bani europeni

16 august 2025
Investiție de 2,9 milioane de lei la Secția de Pediatrie din Sighișoara

Investiție de 2,9 milioane de lei la Secția de Pediatrie din Sighișoara

16 august 2025
Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pregătit pentru cazuri de avarie

Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pregătit pentru cazuri de avarie

16 august 2025
Mureș: Examen la specialitatea ATI

Mureș: Examen la specialitatea ATI

16 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Me...

24 august 2025

România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

24 august 2025

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator...

24 august 2025

Manifestările organizate la Reghin de 23 August, ...

24 august 2025

Alexandra Biriș aduce arta mai aproape de oameni p...

24 august 2025

Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

24 august 2025

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae...

24 august 2025

VIDEO: Maxim Belciug, protagonistul primului conce...

24 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

Carambol auto, în Bistra Mureșului

17 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!