Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara s-a mutat într-un spațiu nou, modern și accesibil, amenajat special pentru confortul și siguranța pacienților.

”Locație: Corpul C1 – clădirea unde se regăsește secția Medicină Internă, parter, vizavi de ușa de la intrare. Medic specialist: doamna dr. Fazakas Melinda. Program de lucru: luni – vineri, între orele 8.00 – 11.00. Programări: telefonic, la numărul 0265-506.670, zilnic între orele 7.00 – 8.00 și 14.00 – 15.00, online, în curând, direct pe site-ul spitalului, fizic, prin prezentare la ambulatoriu. Acte necesare pentru consultație: bilet de trimitere de la medicul de familie, card de sănătate, dovada calității de asigurat (sau contracost, la cerere). Vă așteptăm cu grijă, profesionalism și deschidere în noul spațiu al Ambulatoriului de Pneumoftiziologie!”, au informat în urmă cu câteva zile reprezentanții Spitalului Municipal Sighișoara, într-un anunț făcut public pe pagina de Facebook a instituției.

(A.T. / Foto: www.depositphotos.com)