Sunday, 24 August 2025
Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin Slider
Târgu Mureș: Amical util la baschet masculin

24 august 2025

Echipa de baschet masculin CSM Târgu Mureș a jucat sâmbătă, 23 august, un meci/ antrenament de pregătire împotriva formației de Liga 1 CSU Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina de Facebook a clubului CSM Târgu Mureș, a fost primul test în noua formula, iar meciul a avut patru sferturi, plus unul ”în care au evoluat doar jucătorii autohtoni.” Antrenorul principal, Faragó Péter, nu a tras concluzii majore după cele cinci sferturi: ”În primul rând vreau să mulțumesc echipei CSU pentru că a răspuns pozitiv la inițiativa noastră. Baschetul mureșean are viitor și este pe mâini bune! În ceea ce ne privește, a fost un prim meci în care am încercat să vedem relațiile de joc. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor. Luni vom avea un alt meci de pregătire – vă așteptăm la sală!”.

(Redacția)

