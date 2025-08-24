VIDEO: Maxim Belciug, protagonistul primului concert de chitară găzduit de Biserica Săsească din Reghin

Serile Muzicale găzduite în această vară de Biserica Evanghelică C.A. Reghin au programat joi, 21 august un recital de chitară susținut de Maxim Belciug. A fost primul concert de chitară găzduit de Biserica Săsească din Reghin, o premieră inedită am spune noi, extrem de bine primită de publicul reghinean.

Cine este Maxim Belciug?

Supranumit uneori „chitaristul încântărilor”, ori „cea mai solo chitară solo”, Maxim Belciug este un nume binecunoscut printre amatorii de muzici rafinate. Un artist clasic în formarea şi preferințele sale, discret ca persoană, dar expresiv până la năstruşnicie ca muzician, care stăruie, de peste trei decenii, să convingă oamenii că frumuseţea chiar poate mântui omenirea. A cântat mult, fie ca solist, fie în diverse formule camerale, în toată ţara, atât pe marile scene ale muzicii clasice (Ateneul Român, Sala Radio, filarmonici, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Naţional laşi), cât şi în spații neconvenționale, pur şi simplu printre oameni. La nivel internațional, traseul recitalurilor sale leagă meleagurile românești de Paris, Roma, Veneția, Varşovia, Belgrad, Viena, Stockholm, Budapesta etc, artistul profitând de orice prilej pentru a arăta publicului cum se poate declina frumosul pe o chitară. Este singurul chitarist român care a susținut 4 recitaluri consecutive pe scena Ateneului Român, de fiecare dată cu un considerabil succes. A înregistrat 8 cd-uri, dintre care 4 cu muzică pentru chitară solo, 2 în formula de vioară şi chitară, alături de Natalia Pancec, şi 2 în formula de voce şi chitară, alături de Maria Răducanu.

„Dacă n-ar fi existat fabrica de instrumente de la Reghin nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine”

Legat de Reghin prin intermediul instrumentului chitară fabricat la Reghin, Maxim Belciug a adus mulțumiri fabricii de instrumente din Reghin pentru faptul că, cu ani în urmă i-a decis destinul.

„Pentru mine este cu adevărat o bucurie să ajung să cânt la Reghin. Când eram mic și am pus să încep să învăț să cânt la chitară, bineînțeles că s-a pus problema de a face rost de un instrument muzical. Prima chitară a fost făcută la Reghin. Dacă n-ar fi existat fabrica de instrumente de la Reghin nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. Pentru mine cumva toată povestea asta cu Reghinul este cumva organică. După prima chitară Hora, bineînțeles că au urmat alte chitare. Mă rog, nu se numea Hora. dar oricum erau făcute la Reghin. În al doilea rând, știm cu toții că fiecare dintre noi este mânat, să spunem așa, de o fantasă, spus cumva poetic. Fiecare avem un soft în căpușor care pe cineva la trimis pe drumul muzicii, altcineva s-a făcut inginer, agricultor, vatman, altul ministru. Știm că interferă într-o măsură cumva fantasmele acestea ale noastre. Cea mai lesne de împărtășit este muzica. Toată lumea ascultă muzică. Un fizician care se ocupă cu fizica atomică are un cerc restrâns de oameni care îi înțeleg fantasma. Omul poate fi destul de însingurat dar muzica îi unește pe toți oamenii, lucru care este extrem de evident. E o banalitate ce spun, dar e un lucru absolut merific, absolut special. Încercați să vă închipuiți un moment dacă nu fi existat muzica cum ar fi fost viața”, a spus Maxim Belciug.

Alin ZAHARIE