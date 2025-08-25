131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

Pompierii mureșeni au fost prezenți la datorie 24 de ore din 24 în perioada 22-25 august, pentru intervenția imediată la solicitările cetățenilor și gestionarea optimă a situațiilor de urgență produse la nivelul județului Mureș. Din data de 22 august și până în dimineața zilei de luni, 25 august, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș a fost înregistrat un număr de 131 situații de urgență, după cum urmează: două incendii, două accidente rutiere, patru alte situații de urgență și 123 misiuni medicale SMURD.

Cele două incendii au avut loc la un tablou electric al unei case de locuit și unul la o anexă gospodărească, mai exact la o magazie de lemne, pe o suprafață de aproximativ 25 mp.

Accidente

Potrivit ISU Mureș, în data de 23 august, în jurul orei 3:50, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda și Detașamentului de Pompieri Reghin au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN 15, pe raza localității Deda, în care au fost implicate trei autoturisme. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD tip B2 și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

În urma impactului, o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 25 de ani, a rămas încarcerată. Victima a fost extrasă în siguranță de echipajele de intervenție, conștientă, de cod galben medical, și predată echipajului SMURD aflat la fața locului pentru îngrijiri medicale și transport la spital. În urma accidentului au rezultat cinci victime. Patru dintre acestea, încadrate ca victime cod verde, care au refuzat transportul la spital, în timp ce una, de cod galben, a necesitat îngrijiri suplimentare. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers în zona producerii accidentului.

Tot în perioada 22–25 august, specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Mureș au desfășurat cinci misiuni de control la obiective din zona de competență, o informare preventivă, un exercițiu de evacuare și două recunoaștere la obiectivele din zona de competență având ca scop identificarea și înlăturarea potențialelor cauze de incendiu, precum și a altor nereguli specifice. Tot în această perioadă au fost transmise 1 mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului Ro-Alert privind prezența unor urși în zone locuite, 1 mesaj de pe avertizare meteo Cod Galben hidrologic și 1 mesaj de avertizare cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase.

Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea diverselor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și AppStore.

(D.C.)