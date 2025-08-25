305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Mureș și Poliția Locală Târgu Mureș au prezentat bilanțul săptămânii trecute, interval în care au fost aplicate 305 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei, și 50 de avertismente. Acțiunile polițiștilor au vizat combaterea cerșetoriei și a consumului de alcool în spații publice, sancționarea tulburării liniștii prin muzică la intensitate ridicată sau prin scandaluri, dar și verificarea parcărilor neregulamentare și a altor abateri rutiere.

De asemenea, au avut loc controale la agenți economici și verificări privind disciplina în construcții. Reprezentanții Poliției Locale au transmis mulțumiri târgumureșenilor care sprijină activitatea instituției prin sesizări, contribuind astfel la menținerea siguranței în oraș. Pentru orice situație, cetățenii pot apela la numerele 0265/250760, 112 sau pot transmite mesaje pe WhatsApp la numărul 0723.307.126.

(D.C.)