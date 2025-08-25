Monday, 25 August 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz Recomandări zi de zi
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025

Echipa Peak Performance a participat la Transylvania Bike Trails Race 2025 de la Saschiz, unde sportivii au concurat pe traseele scurt, mediu, lung și family. Traseele variate, peisajul frumos și atmosfera de competiție au făcut ca evenimentul să fie o experiență de neuitat pentru toți cicliștii participanți. Pe traseul scurt de 24 de kilometri, Bányai Zsófia a obținut victoria absolută la feminin, în timp ce Lucas Neag a terminat pe locul 21 la masculin.

Pe traseul mediu de 42 de kilometri, Takács Zsófia a urcat pe locul 3 la categoria 14–18 ani, același loc ocupând și în clasamentul general. Szígyártó Ákos, la doar 11 ani, a concurat curajos în aceeași categorie, iar Mircea Gustav Robert s-a clasat pe locul 6 la categoria 50+. Un gest de echipă a fost oferit de Barabási Tibor, care și-a întrerupt propria cursă pentru a o ajuta pe Barabási Orsolya, confruntată cu probleme tehnice, iar împreună au finalizat traseul.

Pe traseul lung de 78 de kilometri, sportivul Stelian Hota a reprezentat echipa pe cel mai dificil segment al competiției, iar la categoria Family, trei echipe Peak Performance au luat startul și au obținut rezultate bune. Bányai Panna și Bányai János au terminat pe locul 4 (fete/adult 11–13 ani), iar la categoria băieți/adult 11–13 ani, două echipe au urcat pe podium. Perechea Szígyártó Apor și Szígyártó Zsombor s-au clasat pe locul 3, iar perechea formată din Vass Máté și Kovács Szabolcs au cucerit argintul, după o schimbare rapidă de cauciuc.

„TBT Race 2025 a demonstrat din nou că spiritul comunității Peak Performance nu înseamnă doar rezultate, ci și experiențe, perseverență și sprijin reciproc. Suntem mândri de toți participanții noștri – pentru locurile pe podium, pentru fair-play și pentru momentele trăite împreună”, se precizează pe pagina de Facebook a ACS Peak Performance.

(D.C.)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025
”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025

Administratie

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025
Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

Strada Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, ”în ultima etapă de modernizare”

23 august 2025

Social

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

25 august 2025
131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

24 august 2025
FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilor de la Zoo Târgu Mureș

FOTO: Prezentare inedită de modă, în padocul leilor de la Zoo Târgu Mureș

24 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Invatamant

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

24 august 2025

Sport

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

25 august 2025
CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

25 august 2025
Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

25 august 2025
Aur pentru CS Mureșul

Aur pentru CS Mureșul

25 august 2025
Plecări de la ASA Târgu Mureș

Plecări de la ASA Târgu Mureș

24 august 2025
România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

România - Campioană Mondială la dans sportiv! 

24 august 2025

Citește și:

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025
”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

”Vacanța de poveste” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

23 august 2025
Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea populației de urși

Trei urși găsiți morți, posibil otrăviți. Directorul AJVPS Mureș explică situația și gestionarea pop...

21 august 2025
Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

Programul ”Hi Digital” continuă la Biblioteca Județeană Mureș

20 august 2025
CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

CSM Sighișoara continuă pregătirile cu un nou meci amical

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

Coif de paradă restaurat de Muzeul de Istorie Sighișoara

18 august 2025
Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

Părintele-poet din Sângeorgiu de Mureș, apreciat în Ungaria

18 august 2025
Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

Medalii pentru canotorii de la CS Mureșul

18 august 2025
Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

Semimaratonul Nirajului - Ediția VII promite o zi de neuitat

18 august 2025
Mureș: Examen la specialitatea ATI

Mureș: Examen la specialitatea ATI

16 august 2025
Seară braziliană, la Harmonia Cordis

Seară braziliană, la Harmonia Cordis

16 august 2025
Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

Dătășeni, din nou în sărbătoare, după 37 de ani

16 august 2025
Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

Consiliul Județean Mureș convocat în ședință publică ordinară

15 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bu...

25 august 2025

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025

ANUNȚ de solicitare Autorizație de Mediu - SC VERD...

25 august 2025

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025

CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caiss...

25 august 2025

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau C...

25 august 2025

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate...

25 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

21 de ani în slujba educației. Directorul Școlii Gimnaziale din Criste...

18 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!