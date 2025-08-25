ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

Echipa Peak Performance a participat la Transylvania Bike Trails Race 2025 de la Saschiz, unde sportivii au concurat pe traseele scurt, mediu, lung și family. Traseele variate, peisajul frumos și atmosfera de competiție au făcut ca evenimentul să fie o experiență de neuitat pentru toți cicliștii participanți. Pe traseul scurt de 24 de kilometri, Bányai Zsófia a obținut victoria absolută la feminin, în timp ce Lucas Neag a terminat pe locul 21 la masculin.

Pe traseul mediu de 42 de kilometri, Takács Zsófia a urcat pe locul 3 la categoria 14–18 ani, același loc ocupând și în clasamentul general. Szígyártó Ákos, la doar 11 ani, a concurat curajos în aceeași categorie, iar Mircea Gustav Robert s-a clasat pe locul 6 la categoria 50+. Un gest de echipă a fost oferit de Barabási Tibor, care și-a întrerupt propria cursă pentru a o ajuta pe Barabási Orsolya, confruntată cu probleme tehnice, iar împreună au finalizat traseul.

Pe traseul lung de 78 de kilometri, sportivul Stelian Hota a reprezentat echipa pe cel mai dificil segment al competiției, iar la categoria Family, trei echipe Peak Performance au luat startul și au obținut rezultate bune. Bányai Panna și Bányai János au terminat pe locul 4 (fete/adult 11–13 ani), iar la categoria băieți/adult 11–13 ani, două echipe au urcat pe podium. Perechea Szígyártó Apor și Szígyártó Zsombor s-au clasat pe locul 3, iar perechea formată din Vass Máté și Kovács Szabolcs au cucerit argintul, după o schimbare rapidă de cauciuc.

„TBT Race 2025 a demonstrat din nou că spiritul comunității Peak Performance nu înseamnă doar rezultate, ci și experiențe, perseverență și sprijin reciproc. Suntem mândri de toți participanții noștri – pentru locurile pe podium, pentru fair-play și pentru momentele trăite împreună”, se precizează pe pagina de Facebook a ACS Peak Performance.

(D.C.)