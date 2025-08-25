ANUNȚ de solicitare Autorizație de Mediu – SC VERDE ELECTRIC CORPORATION SRL

SC VERDE ELECTRIC CORPORATION SRL cu sediul în municipiul București, Sectorul 2, Strada Petre Antonescu, Nr. 13, Bloc 12, Scara A, Etaj 6, Ap. 41 cu punct de lucru în muncipiul Tîrgu-Mureș, str. Evreilor Martiri nr.4 clădirea C8, anunță depunerea documentației la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Mureș întocmită conform Ord.1798/2007 al MMDD, în vederea obținerii Autorizației de mediu pentru obiectivul ”spațiu pentru producție” pe amplasamentul din localitatea Tîrgu-Mureș, str. Evreilor Martiri nr.4 clădirea C8.

Activitatea constă în fabricarea și comercializarea prelungitoarelor și articolelor electrice similare.

Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se pot obține la sediul DJM Mureș str.Podeni nr.10, tel. 0265-314984, 314987, fax.0265-314985, în termen de 10 zile de la publicare.