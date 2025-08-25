Aur pentru CS Mureșul

Sportivii de la CS Mureșul au participat în weekend la Campionatul Național de Canotaj pe Mare, desfășurat pe Plaja Reyna din Constanța. Echipa a obținut rezultate notabile, aducând acasă două medalii de aur, una de argint și trei de bronz. La proba de dublu juniori, perechea formată din Mario Cîmpean și Alexandru Cătălin Titiu a câștigat locul întâi, iar la simplu seniori, aurul a revenit lui Cornel George Ciocoi.

De asemenea, argintul a fost obținut de Sorin Gheorghiu, la proba de simplu master, iar pe locul trei s-au clasat Mircea Darius Vasiliu și Cornel George Ciocoi în proba de dublu seniori, Alexandru Cătălin Titiu la simplu juniori, și Sorin Gheorghiu la dublu master. Rezultatele confirmă pregătirea serioasă a sportivilor și munca depusă alături de antrenoarea Claudia Balint, căreia îi revin felicitări alături de întreaga echipă.

(D.C.)