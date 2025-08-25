Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

Perechea de dublu mixt formată din Bernadette Szocs și Eduard Ionescu a obținut medalia de bronz la turneul Europe Smash 2025, desfășurat la Malmö, Suedia. Rezultatul este o premieră pentru perechea tricoloră. Szocs și Ionescu, aflați pe locul 39 mondial, au avut un parcurs solid până în semifinale. Ei au trecut fără set pierdut de suedezii Elias Ranefur/Filippa Bergand (3-0), de perechea din Hong Kong Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (3-0) și de cuplul indian Manush Shah/Diya Chitale (3-0).

În penultimul act, românii i-au înfruntat pe liderii mondiali, chinezii Kuai Man și Lin Shidong. Meciul a început echilibrat, Szocs și Ionescu având momente bune în primul set, dar experiența și constanța adversarilor au făcut diferența. Partida s-a încheiat 0-3 (8-11, 5-11, 9-11), iar perechea română s-a oprit în semifinală, cu medalia de bronz.

Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, rezultatul confirmă progresul echipei și oferă încredere pentru viitoarele competiții internaționale. Cei doi sportivi, alături de antrenorul Mădălin Ionașcu, rămân singurul cuplu non-asiatic ajuns în această fază a turneului și speră să continue seria de rezultate bune în circuitul mondial.

Parcursul perechii Bernadette Szocs/Eduard Ionescu, în Malmö Arena:

Victorie cu perechea Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia), scor 3-0 (11-9, 12-10, 11-7)

Victorie cu perechea Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong), scor 3-0 (11-5, 11-9, 11-8)

Victorie cu perechea Manush Shah/Diya Chitale (India), scor 3-0 (12-10, 11-3, 11-7)

Înfrângere în fața perechii Lin Shidong/Kuai Man (China), scor 0-3 (8-11, 5-11, 9-11)

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă