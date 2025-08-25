Monday, 25 August 2025
”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu Invatamant
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

25 august 2025

În perioada 11-16 august 2025, parohia Sântu, protopopiatul Reghin, a găzduit cea de-a IV-a ediție a taberei de vară „Calea către Dumnezeu”, un proiect care a devenit deja o tradiție a comunității noastre și o adevărată școală a credinței și a prieteniei pentru copiii și tinerii participanți.

Scopul principal al taberei a fost, și de această dată, apropierea tinerilor de Dumnezeu, cultivarea bucuriei de a fi împreună, de a descoperi frumusețea rugăciunii, a muncii în echipă și a creativității, dar și întărirea legăturii dintre Biserică, familie și școală.

Ateliere de creație și dezvoltare personală

În fiecare zi, copiii au participat la diferite activități educative, artistice și recreative, pregătite cu multă dăruire de către cadrele didactice implicate. Un moment deosebit l-a constituit atelierul de icoane pe sticlă, coordonat de doamna prof. Marioara Petrescu, unde fiecare copil și-a exprimat talentul și sensibilitatea artistică, pictând chipuri sfinte care vor rămâne ca amintire de suflet din această tabără.

De asemenea, s-au desfășurat ateliere de dans, muzică, lectură și art & craft, susținute de doamnele prof. Ana Maria Chirtes, Alina Huniade, Alice Bulgariu, Adriana Tomcek, Luisa Crișan și Diana Klocza. În cadrul acestor activități, copiii au descoperit frumusețea expresiei prin artă, au învățat cântece și dansuri, au citit povești cu tâlc și au realizat obiecte handmade, toate într-o atmosferă de prietenie și veselie.

Bucuria prieteniei și a rugăciunii

Ziua de 13 august a fost una aparte: în curtea bisericii, după ce am rostit împreună rugăciunile Paraclisului Maicii Domnului, copiii s-au bucurat de un picnic în aer liber, au participat la jocuri și concursuri, iar seara au aprins tradiționalul foc de tabără. Cântecele, poveștile și atmosfera de comuniune au adus multă lumină în suflete, întărind prietenia dintre participanți.

În 14 august, grupul a vizitat Detașamentul de Pompieri, unde copiii au avut ocazia să descopere autospecialele, echipamentele folosite la intervenții și să afle direct de la pompieri cât de importantă este misiunea lor de salvatori. Această experiență i-a impresionat și i-a ajutat să înțeleagă mai bine curajul, responsabilitatea și spiritul de sacrificiu al celor care își riscă viața pentru binele semenilor.

Excursia de final | Sighișoara: istorie și credință

Ultima zi a taberei a fost dedicată unei excursii la Sighișoara, un oraș încărcat de istorie și spiritualitate. Prima oprire a fost la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde copiii s-au rugat împreună și au simțit apropierea de Dumnezeu prin liniștea și frumusețea locului.

A urmat apoi vizitarea Cetății Sighișoara, unde participanții au descoperit farmecul străzilor medievale, turnurile și zidurile încărcate de istorie. Această vizită a fost și o lecție vie despre identitatea noastră culturală și despre valorile pe care trebuie să le transmitem mai departe.

La final, bucuria copiilor a fost completată de momentele petrecute în Parcul de Aventură Sighișoara, parte a complexului Villa Franca, unde energia și entuziasmul lor s-au revărsat în jocuri, cățărări și trasee de aventură, totul într-un cadru sigur și prietenos.

Mulțumiri și binecuvântare

Reușita acestei tabere nu ar fi fost posibilă fără dăruirea voluntarilor, sprijinul profesorilor și generozitatea sponsorilor și binefăcătorilor. Le mulțumim tuturor din suflet pentru implicarea lor și pentru că au făcut posibilă desfășurarea acestor zile de neuitat.

Ne rugăm ca Preasfânta Fecioară Maria să răsplătească osteneala fiecăruia, să ne călăuzească pașii pe drumul vieții și să ne ocrotească mereu cu iubirea ei de mamă.

Pr. paroh Mircea Ionel Hărșan Belegan

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

Urmărit internațional condamnat în Mureș, capturat în Germania

23 august 2025
Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

Simpozion Internațional „Lucian Blaga”, la Târgu Mureș

23 august 2025

Administratie

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș

25 august 2025
Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

Primăria Comunei Acățari angajează secretar general

24 august 2025
Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

Consiliul Local Chibed, convocat la ședință

24 august 2025
Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

Încă o stradă din Sângeorgiu de Mureș, asfaltată

23 august 2025
Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

Noi blocuri din Târgu Mureș reabilitate termic

23 august 2025
Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

Strada Mureșeni din Târgu Mureș, închisă timp de patru zile

23 august 2025

Social

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025
Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

Noi opțiuni pentru cartea de identitate: CEI sau CIS?

25 august 2025
Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

25 august 2025
131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

131 situații de urgență pentru salvatorii mureșeni

25 august 2025
Lucrări în zona localității Sighișoara

Lucrări în zona localității Sighișoara

25 august 2025
Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

Fuego, MC Hawer și alți artiști de top, concerte la Zilele Comunei Band 2025

24 august 2025

Politic

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

Întâlnire între sindicaliști și trei parlamentari mureșeni

23 august 2025
Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabilitatea țării”

Ciprian Dobre, deputat PNL: ”Pachetul 2 de reforme este un pas esențial înspre modernizarea și stabi...

22 august 2025
VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

VIDEO: Președintele României, mesaj de la Târgu Mureș despre tratativele pentru pace în Ucraina

20 august 2025
Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025
Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiectului de reorganizare a Romsilva, sediul era la Brașov

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centru. În prima variantă a proiect...

19 august 2025
ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

ANALIZĂ. Negocieri arctice: care este costul căutării păcii?

19 august 2025

Business

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției ”Dark side of Heaven”, de Tudor Halațiu

FOTOREPORTAJ: Eleganță, artă și dualitate la Palatul Culturii din Târgu Mureș: prezentarea colecției...

23 august 2025
„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

„Summer in White: Part 2”, pe 5 septembrie, la The Island

23 august 2025
Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

Transport Local Târgu Mureș - Vara, autobuzul și aerul condiționat: ce trebuie să știm?

21 august 2025
Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnologie de ultimă generație 

Ernei: Kreativ Metal & Colors - sablare și vopsire profesională în câmp electrostatic cu tehnolo...

21 august 2025
Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectura tradițională secuiască

Turism în creștere în localitatea mureșeană Vețca, după restaurarea a peste 20 de case cu arhitectur...

20 august 2025
Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

Aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către Grupul MVM din Ungaria

20 august 2025

Sanatate

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

Spațiu nou pentru Ambulatoriul de Pneumoftiziologie al Spitalului Municipal Sighișoara

24 august 2025
Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

Mureș: Se caută medici rezidenți, specialitatea Medicină de urgență

24 august 2025
Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

Servicii de cardiologie oferite în regim ambulator, la Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș

24 august 2025
Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

Alergologia, specialitate nouă în contract cu CAS, la Policlinica Medex

23 august 2025
Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

Dispensar modern, în pregătire la Pogăceaua

23 august 2025

Invatamant

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025

Sport

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bune la Hargita Handball Cup

25 august 2025
CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

CS Juvenes, prezent la Turneul Internațional Caissa de la Miercurea Ciuc

25 august 2025
ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

ACS Peak Performance, pe podium la Saschiz

25 august 2025
Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

Bronz european pentru Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

25 august 2025
Aur pentru CS Mureșul

Aur pentru CS Mureșul

25 august 2025
Plecări de la ASA Târgu Mureș

Plecări de la ASA Târgu Mureș

24 august 2025

Citește și:

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară desfășurată în parohia Țigmandru

25 august 2025
Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025
Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

25 august 2025
Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST - Nicolae Iorga din Târgu Mure...

25 august 2025
Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

Liceu particular din Mureș, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării

24 august 2025
INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - UMFST: ”Acest program de studii oferă toate informațiile pentru a excela în domeniul cosmeticii”

INTERVIU. Lucia Aurica Tătar, șefă de promoție, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic...

24 august 2025
Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

Lucrări de renovare, la Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș

24 august 2025
INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribui la prevenția și tratamentul bolilor cu ajutorul planurilor nutriționale personalizate”

INTERVIU cu Diana-Florina Pol, șef de promoție Nutriție și Dietetică, UMFST. ”Îmi doresc să contribu...

22 august 2025
FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

FOTO-VIDEO: Protestele continuă în capitală. Sindicaliștii mureșeni sunt și ei prezenți

22 august 2025
Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

Profesor mureșean, autor al manualelor de liceu din Republica Moldova

21 august 2025
Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când se vor desfășura?

Ședințele de repartizare pentru ocuparea posturilor rămase în urma examenului de Titularizare. Când ...

21 august 2025
FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

FOTO: Grădiniță din Sângeorgiu de Mureș, modernizată și reabilitată energetic

21 august 2025
Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

Admitere la Arhitectură în limba engleză a UMFST. 14 locuri fără taxă rămase pentru septembrie

21 august 2025
Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor interesați de tradiții și mituri

Un nou program de masterat la UMFST. „Istoria religiilor – Religie și politică” se adresează celor i...

20 august 2025
Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

Săli de clasă ultra-moderne, la Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” din Ungheni

20 august 2025
Admitere la programele de masterat ale UMFST

Admitere la programele de masterat ale UMFST

20 august 2025
INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de facultate la UMFST Târgu Mureș au fost extrem de dinamici și plini de oportunități”

INTERVIU. Kovács Orsolya, șefă de promoție Medicină dentară, linia maghiară, UMFST: ”Anii de faculta...

19 august 2025
„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din Educație „Spiru Haret” Mureș, protestează mâine

„Noi nu ieșim în stradă pentru salarii. Noi luptăm pentru o revenire la normalitate”. Sindicatul din...

19 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată ...

25 august 2025

Se caută șef serviciu, la Căminul pentru Persoane ...

25 august 2025

305 sancțiuni într-o săptămână la Târgu Mureș

25 august 2025

”Prietenia din tinda Bisericii”, tabără de vară de...

25 august 2025

Emanuel Tufan și Gabriel Bodescu, duel exploziv la...

25 august 2025

Echipele de junioare ACS Activ Luduș, rezultate bu...

25 august 2025

Dotări noi pentru școlile și grădinițele reghinene

25 august 2025

ANUNȚ de solicitare Autorizație de Mediu - SC VERD...

25 august 2025

Președintele României, Nicușor Dan, în vizită la Târgu Mureș

19 august 2025

Femeie din Sovata bruscată și amenințată de un polițist care îi era co...

24 august 2025

Mureșul obține sediul regional al Direcției Silvice Transilvania Centr...

19 august 2025

Târgu Mureș: Doi minori accidentați în apropiere de Valea Rece

22 august 2025

Alarmă în Șăulia! Emil Gânj văzut în curtea unor localnici?

19 august 2025

Accident grav, cu patru victime, în Deda

23 august 2025

VIDEO, FOTO: ”Bliss Reghin”, câștigătoarea concursului de gătit la cea...

23 august 2025

16 percheziții în Band, în mai multe dosare penale pentru ”abuz de înc...

20 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!