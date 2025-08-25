”Calea către Dumnezeu”, tabără de vară organizată în parohia Sântu

În perioada 11-16 august 2025, parohia Sântu, protopopiatul Reghin, a găzduit cea de-a IV-a ediție a taberei de vară „Calea către Dumnezeu”, un proiect care a devenit deja o tradiție a comunității noastre și o adevărată școală a credinței și a prieteniei pentru copiii și tinerii participanți.

Scopul principal al taberei a fost, și de această dată, apropierea tinerilor de Dumnezeu, cultivarea bucuriei de a fi împreună, de a descoperi frumusețea rugăciunii, a muncii în echipă și a creativității, dar și întărirea legăturii dintre Biserică, familie și școală.

Ateliere de creație și dezvoltare personală

În fiecare zi, copiii au participat la diferite activități educative, artistice și recreative, pregătite cu multă dăruire de către cadrele didactice implicate. Un moment deosebit l-a constituit atelierul de icoane pe sticlă, coordonat de doamna prof. Marioara Petrescu, unde fiecare copil și-a exprimat talentul și sensibilitatea artistică, pictând chipuri sfinte care vor rămâne ca amintire de suflet din această tabără.

De asemenea, s-au desfășurat ateliere de dans, muzică, lectură și art & craft, susținute de doamnele prof. Ana Maria Chirtes, Alina Huniade, Alice Bulgariu, Adriana Tomcek, Luisa Crișan și Diana Klocza. În cadrul acestor activități, copiii au descoperit frumusețea expresiei prin artă, au învățat cântece și dansuri, au citit povești cu tâlc și au realizat obiecte handmade, toate într-o atmosferă de prietenie și veselie.

Bucuria prieteniei și a rugăciunii

Ziua de 13 august a fost una aparte: în curtea bisericii, după ce am rostit împreună rugăciunile Paraclisului Maicii Domnului, copiii s-au bucurat de un picnic în aer liber, au participat la jocuri și concursuri, iar seara au aprins tradiționalul foc de tabără. Cântecele, poveștile și atmosfera de comuniune au adus multă lumină în suflete, întărind prietenia dintre participanți.

În 14 august, grupul a vizitat Detașamentul de Pompieri, unde copiii au avut ocazia să descopere autospecialele, echipamentele folosite la intervenții și să afle direct de la pompieri cât de importantă este misiunea lor de salvatori. Această experiență i-a impresionat și i-a ajutat să înțeleagă mai bine curajul, responsabilitatea și spiritul de sacrificiu al celor care își riscă viața pentru binele semenilor.

Excursia de final | Sighișoara: istorie și credință

Ultima zi a taberei a fost dedicată unei excursii la Sighișoara, un oraș încărcat de istorie și spiritualitate. Prima oprire a fost la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde copiii s-au rugat împreună și au simțit apropierea de Dumnezeu prin liniștea și frumusețea locului.

A urmat apoi vizitarea Cetății Sighișoara, unde participanții au descoperit farmecul străzilor medievale, turnurile și zidurile încărcate de istorie. Această vizită a fost și o lecție vie despre identitatea noastră culturală și despre valorile pe care trebuie să le transmitem mai departe.

La final, bucuria copiilor a fost completată de momentele petrecute în Parcul de Aventură Sighișoara, parte a complexului Villa Franca, unde energia și entuziasmul lor s-au revărsat în jocuri, cățărări și trasee de aventură, totul într-un cadru sigur și prietenos.

Mulțumiri și binecuvântare

Reușita acestei tabere nu ar fi fost posibilă fără dăruirea voluntarilor, sprijinul profesorilor și generozitatea sponsorilor și binefăcătorilor. Le mulțumim tuturor din suflet pentru implicarea lor și pentru că au făcut posibilă desfășurarea acestor zile de neuitat.

Ne rugăm ca Preasfânta Fecioară Maria să răsplătească osteneala fiecăruia, să ne călăuzească pașii pe drumul vieții și să ne ocrotească mereu cu iubirea ei de mamă.

Pr. paroh Mircea Ionel Hărșan Belegan