Cercetări în urma descoperirii unei femei decedate pe strada Parângului din Târgu Mureș

Luni dimineața, în jurul orei 08:10, Poliția municipiului Târgu Mureș a fost sesizată prin apel 112 cu privire la identificarea unei persoane decedate pe strada Parângului din municipiu. La fața locului, echipajele de poliție au constatat că informațiile primite se confirmă, iar primele verificări indică faptul că victima este o femeie în vârstă de 36 de ani. Aceasta ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc de locuințe situat pe aceeași stradă.

Primele verificări și măsuri legale

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, trupul femeii nu mai prezenta semne vitale, fiind transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș. Aici urmează să fie efectuată necropsia care va stabili cu exactitate cauzele decesului și va contribui la clarificarea circumstanțelor în care a survenit evenimentul tragic.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul. Autoritățile fac apel la populație să ofere orice informație relevantă care ar putea sprijini ancheta și să respecte recomandările legale privind evitarea speculațiilor în mediul public. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș subliniază că investigarea acestui caz se desfășoară cu prioritate, pentru a clarifica toate detaliile și a oferi răspunsuri cât mai precise familiei victimei și comunității locale.

(L.P.)

