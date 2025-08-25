Continuă pregătirile claselor de elevi la Ungheni

Pe lângă cele 24 de clase de elevi proaspăt modernizate cu aparatură de ultimă generație la nivelul Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” din Ungheni, activitățile de modernizare cuprind clase de grădiniță, laboratoare și cabinete școlare.

Conducerea unității de învățământ continuă prin dotarea laboratorului de Informatică de la nivelul învățământ primar, gimnazial cu o tablă interactivă cu suport, 31 de sisteme desktop cu monitor sau sisteme all-in-one, ori laptop, sistem de sunet, multifuncțională, cameră pentru videoconferință, router wifi și alte 186 de dispozitive și echipamente tehnologice specifice pentru desfășurarea activităților TIC.

”Practic, în aceste ultime săptămâni de vacanță ale copiilor pregătim tot ceea ce ține de buna funcționare a activității școlare atât la școala din Ungheni cât și la nivelul unităților de la nivel rural, aflate în administrarea noastră. Noile echipamente TIC au în vedere familiarizarea elevilor cu dispozitive moderne și organizarea învățământului preuniversitar în mediul virtual, iar celelalte laboratoare vor fi dotate conform proiectului, cu materiale de specialitate”, a declarat prof. Bianca Minodora Belea, directoarea Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” Ungheni.

Alte 26 de săli de învățământ preuniversitar, sunt dotate cu mobilier și materiale didactice, două laboratoare de Științe sunt dotate cu mobilier și materiale de specialitate, respectiv unul de Biologie și un altul multidisciplinar, trei cabinete școlare sunt dotate cu mobilier și materiale sportive inclusiv echipamente digitale, respectiv un cabinet școlar, un cabinet de Asistență psiho-pedagogică și sala de sport a instituției, cu materiale specifice activităților desfășurate.

Proiectul implementat de administrația locală din orașul Ungheni are o valoare de 1.646.001,67 de lei și cuprinde ”asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ”, respectiv ”asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare”, conform axei de finanțare accesate, PNRR.

(Redacția)