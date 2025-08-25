Contract de 5,4 milioane de euro pentru modernizarea Campusului UMFST – Nicolae Iorga din Târgu Mureș

Asocierea alcătuită din firmele Tomoroga Construct SRL Tureac din județul Bistrița Năsăud (lider de asociere), Tektum Arhitectură & Artă SRL Cluj Napoca din județul Cluj, Tobimar Construct SRL Drâmbar din județul Alba și Top Project SRL Cluj Napoca din județul Cluj a câștigat licitația publică pentru furnizarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea spațiilor de studiu, echiparea infrastructurii educaționale – Clădirea A și Clădirea R – Campus strada Nicolae Iorga”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția aparține Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, iar atribuirea contractului în valoare de 27.094.115 de lei (aproximativ 5,4 milioane de euro), fără TVA, a avut loc recent, în data de 21 august 2025.

Investiție prin PR Centru

Potrivit informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, investiția este realizată în cadrul proiectului ”Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar la UMFST ”George Emil Palade” și este finanțată prin intermediul Programului ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027, din venituri proprii și din alte surse legal constituite.

”Autoritatea contractantă dorește identificarea unor soluții moderne, astfel încât să se realizeze finisaje și echipamente de ultimă generație, dar care să se integreze și să respecte statutul clădirilor vizavi de faptul că fosta Universitate ”Petru Maior”, situată pe strada Nicolae Iorga nr. 1, azi Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, face parte din ansamblul urban Zona Cetății din lista monumentelor istorice. Propunerea de reamenajare și modernizare a construcțiilor va produce modificări economice și sociale la nivelul UTR-ului, în sensul îmbunătățirii imaginii urbane și a ridicării standardului de construire printr-un model de bună practică privind gestionarea eficientă a teritoriului și a tehnologiilor aplicate”, se precizează în documentul aprobat de către prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Clădiri vechi de un secol

Cele două imobile vizate de investiție găzduiesc în prezent Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, respectiv Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”.

Clădirea A are în plan forma de U, regim de înălțime S + D + P + 2E + M + Pod, a fost construită în jurul anului 1910 și este destinată spațiilor de învățământ (amfiteatre, săli de seminar și de laboratoare, aulă, bibliotecă și birouri).

Clădirea R are în plan forma de L, regim de înălțime S + D + P + 1E, a fost construită în jurul anului 1905 și găzduiește activități unievrsitare, postuniversitare și administrative.

”Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt următoarele: creșterea participanților la procesul educațional prin reabilitarea, modernizarea, extinderea spațiilor de studiu și echiparea Clădirilor A și R. Investițiile prevăzute în cadrul acestui proiect vor avea ca rezultat îmbunătățirea eficinței energetice în clădirile reabilitate care duc la îmbunătățirea performanței energetice a acestora prin scăderea cu cel puțin 35% a consumului de energie”, se mai menționează în Caietul de sarcini al licitației.

Durata contractului este de 32 de luni, din care două luni pentru pregătirea documentației și maxim 30 de luni pentru execuția lucrărilor.

Alex TOTH